El agente hacía adicionales y fue agredido en grupo cuando intentó controlar y sacar de la sala de juegos de Comodoro Rivadavia a un apostador muy alterado.

Golpes a las tragamonedas y paliza entre tres a un policía: fueron al casino y terminaron detenidos.

Lo que empezó como una noche más en las mesas del Casino Club de Comodoro Rivadavia, en Chubut, terminó en una escandalosa escaramuza.

Todo se inició cuando un apostador visiblemente alterado comenzó a golpear las máquinas electrónicas del establecimiento, durante la madrugada de este lunes 27 de julio de 2026.

Esa actitud, acaso por cierta decepción ante los resultados de sus apuestas en las tragamonedas , bastó para desatar un episodio de violencia que terminó con un policía herido y el involucrado y dos amigos que lo acompañaban detenidos.

Alterado y a los golpes con las tragamonedas

Según pudo reconstruir ADNSUR, todo comenzó pasada la 1:20 de la madrugada, cuando empleados del casino ubicado sobre la avenida Rivadavia al 1900, en el barrio Jorge Newbery de la ciudad petrolera, pidieron ayuda ante la actitud de un cliente que no lograban controlar.

El hombre estaba fuera de sí y descargaba golpes contra las máquinas electrónicas, generando alarma entre el resto de los apostadores.

La sala de juegos de Comodoro Rivadavia donde se produjo la agresión en patota a un policía.

Ante la situación, intervino un cabo de la policía de Chubut que en ese momento cumplía tareas de servicio adicional dentro del local.

El agente le exigió al alterado apostador que se retirara del establecimiento, pero lejos de calmarse, la reacción fue todavía más violenta: se negó a irse y encaró al uniformado.

Forcejeo y paliza al policía

Lo que siguió fue un forcejeo entre el cliente del casino y el efectivo policial, que quedó algo desguarnecido cuando se sumaron a la gresca otras personas del entorno del hombre alterado.

Querían impedir que el procedimiento del cabo avanzara y su amigo fuera echado del lugar.

De este modos, entre al menos tres personas redujeron y golpearon salvajemente al policía, que terminó con una lesión en la zona parietal derecha de la cabeza.

Tres detenidos y una pareja sospechada

En medio de la confusión generalizada, dos de los involucrados, un hombre y una mujer, lograron escabullirse y escapar del casino antes de que llegaran los refuerzos policiales, algo que ahora complica la reconstrucción completa de los hechos.

Con la llegada de nuevos móviles, el resto de los efectivos logró controlar la situación y detener a tres personas: una mujer de 59 años y dos hombres de 28 y 62 años, que fueron trasladados a dependencias policiales acusados de atentado y resistencia a la autoridad.

El cabo agredido, por su parte, fue derivado a un centro de salud para ser atendido por la lesión en la cabeza.

El casino de avenida Rivadavia al 1900, en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Una vez que los médicos certificaron que no corría riesgos, radicó la denuncia correspondiente por lo ocurrido durante el procedimiento.

La Oficina Judicial dispuso que los tres detenidos permanezcan alojados hasta la audiencia de control de detención.

La mujer quedó en la Comisaría de Distrito de Rada Tilly, mientras que ya entrada la mañana los dos hombres continuaban detenidos en la Seccional Segunda.

Mientras tanto, la investigación sigue su curso. La Policía trabaja ahora sobre las cámaras de seguridad internas y externas del casino, un material que podría ser clave para identificar a la pareja que escapó y terminar de reconstruir cómo se desató todo, desde el hombre que golpeaba las máquinas hasta la agresión final al efectivo.