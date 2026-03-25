Cerró el casino de una de las ciudades de la Patagonia con más turismo

La empresa que lo maneja dispuso la medida “por tiempo indeterminado”. Hay 50 empleados que quedan en la calle imprevistamente.

El casino de la Patagonia que cierra sus puertas "por tiempo indeterminado".

Una ciudad cordillerana de la Patagonia amaneció con una noticia que sacudió a su comunidad: el casino local cerró sus puertas de manera abrupta, sin fecha de reapertura y con medio centenar de trabajadores que de un día para el otro perdieron su fuente de ingresos.

Se trata de Esquel , la ciudad más importante de la zona cordillerana de Chubut , donde la empresa Trewelyn S.A. comunicó en las últimas horas el cese de actividades "por tiempo indeterminado", en una medida que tomó por sorpresa tanto a los empleados como a gran parte de la comunidad local.

Los 50 trabajadores que dependían del establecimiento quedaron en una situación de profunda incertidumbre.

Para intentar dar respuestas, los responsables de la firma —junto a su contador— convocaron al personal a un encuentro programado para este jueves, donde se prevé transparentar la situación económica de la empresa y definir los montos correspondientes a las indemnizaciones, según informaron medios chubutenses.

Hasta el momento, no existe ningún registro en el Boletín Oficial de la provincia del Chubut ni en organismos nacionales que dé cuenta de un pedido de quiebra o de la apertura de un concurso preventivo. Se espera que la figura jurídica bajo la cual se encuadra el cierre sea precisada por los directivos durante esa reunión.

Del relanzamiento al abrupto final

El golpe resulta más llamativo si se tiene en cuenta lo que ocurría apenas un año atrás. Por aquel entonces, la gerencia del casino apostaba al crecimiento: anunciaba la incorporación de nuevas máquinas y sostenía una agenda constante de shows musicales en vivo para atraer público.

Sin embargo, pasado un año de crisis para el sector turístico, los propios trabajadores ya venían percibiendo cierta inestabilidad en los últimos tiempos del cacino. Aun así, el cierre se precipitó de forma tan repentina que ninguno de ellos lo tenía contemplado en sus proyecciones más inmediatas .

La clausura del casino en pleno verano

Este desenlace no es el primer sacudón que atravesó el casino de Esquel en los últimos meses. El 24 de enero de este año, personal del área de Inspección Municipal —en el marco de operativos de control habituales de la Policía del Chubut— dispuso la clausura preventiva del local por un mínimo de 48 horas, tras detectar una grave irregularidad.

Dentro del establecimiento fueron identificados cuatro menores de edad: tres jóvenes de 17 años y uno de 14. La presencia de menores en una sala de juegos constituye una infracción directa a las ordenanzas que regulan la actividad y a las políticas provinciales de juego responsable y prevención de la ludopatía.

Clausura Casino de Esquel En enero el casino de Esquel fue clausurado por presencia de dos menores en la sala de juegos.

De inmediato se dio aviso a la fiscal de turno, Cecilia Bagnatto, y a Hugo Sánchez, de la Asesoría de Menores, quienes dispusieron la restitución de los jóvenes a sus respectivas familias.

Ramiro Ibarra, titular del Instituto de Asistencia Social (IAS) — Lotería del Chubut, fue contundente en aquel momento: "Se aplicará la mayor pena en multas", advirtió desde el organismo.

El sindicato que nuclea a los trabajadores del sector, Aleara, también se pronunció por aquel episodio.

Según indicó en un comunicado publicado en redes sociales, la intervención gremial comenzó a partir de denuncias recibidas, y fue simultánea a las inspecciones de la Policía del Trabajo y de Bromatología.

"Por nuestra parte continuaremos exigiendo que los trabajadores tengan su convenio colectivo y condiciones dignas de trabajo, pero también que la actividad del entretenimiento sea regulada y controlada como sucede en todo el país y que los empleadores que no cumplen la normativa vigente sean fuertemente sancionados", señaló el gremio.