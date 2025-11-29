Muerte de una mujer en el casino de Cipolletti: quién era y de qué falleció

El hecho ocurrió el jueves por la noche frente a un gran número de personas que estaban en el lugar. Hubo mucha consternación.

Una noche de esparcimiento quedó opacada en el casino de Cipolletti a causa de la muerte de una mujer que conmovió a todos los presentes el jueves pasado. En el lugar trabajó personal de la Policía de Río Negro y del Ministerio Público Fiscal. El cuerpo fue trasladado luego de las diligencias de rigor.

La mujer, murió tras descompensarse en el lugar. Su cuerpo, por protocolo fue sometido a la autopsia en la morgue judicial de General Roca y tal como se esperaba, arrojó resultados negativos de indicios de criminalidad.

Según el informe preliminar al que accedió LM Cipolletti, la mujer falleció naturalmente, producto de un infarto . El cuerpo fue entregado a los familiares para su sepelio y despedida. Se trata de Teresa Mastrocola de poco más de 60 años,

El hecho

Cerca de las 22 del jueves la mujer falleció luego de descompensarse dentro del establecimiento.

De acuerdo con los datos aportados por el Ministerio Público Fiscal, la mujer cayó al suelo de manera repentina y personal del lugar dio aviso a la Policía. En cumplimiento del protocolo, el cuerpo fue derivado a la morgue judicial de General Roca para realizar la autopsia correspondiente y determinar las causas del deceso.

El episodio ocurrió entre las 20 y las 21, en un horario de gran concurrencia, por lo que se dispuso un cordón para evitar el acercamiento de curiosos y permitir el trabajo del personal especializado. Además, se tomaron entrevistas a testigos y a familiares que llegaron al lugar para aportar información sobre los antecedentes de salud de la víctima. Intervino el fiscal de turno de la Cuarta Circunscripción, Guillermo Ibáñez.

Siguieron apostando

Distinto fue el caso de una mujer de 72 años que murió en un bingo hace unos seis meses. En esa oportunidad, la anciana murió repentinamente dentro de un bingo en Mar del Plata y, a pesar del dramático momento, la sala no fue evacuada ni se interrumpió la actividad. El cuerpo quedó tendido en el suelo, cubierto por una manta, mientras a su alrededor los jugadores continuaban apostando como si nada hubiera ocurrido.

El hecho ocurrió en el bingo ubicado sobre la avenida Edison al 400, en la zona del Puerto, de esa ciudad balnearia.

Mujer muere en Bingo.jpg

Según publicó en su momento Infobae, la jubilada se descompensó repentinamente dentro del salón de juegos. Los efectivos que estaban en el lugar realizando servicios adicionales de vigilancia actuaron de inmediato para asistirla.

A los pocos minutos llegó al establecimiento una ambulancia de la empresa Cardio y el personal médico constató la muerte de la mujer. No se observaron signos de violencia ni lesiones externas. Las autoridades indicaron que se trató de una muerte natural, por lo que no se abrió ninguna causa judicial ni intervino la Justicia.