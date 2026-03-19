En apenas un año, Comodoro Rivadavia tiene más del doble de desocupados

Según el INDEC , en una de las ciudades históricamente con más trabajo, el índice de desempleo saltó del 1,9% al 4,7%. Hay al menos 5.000 personas afectadas.

En Comodoro Rivadavia, la "ciudad petrolera" de Chubut, hay 16.000 personas que tienen problemas de empleo, según los datos recientemente difundidos por el INDEC.

El mercado laboral de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, el conglomerado petrolero por excelencia de Chubut, sufrió un deterioro pronunciado en apenas un año. De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del cuarto trimestre de 2025, difundidos el último miércoles por el INDEC , la tasa de desocupación trepó del 1,9% al 4,7% en apenas 12 meses: un salto de 2,8 puntos porcentuales que se traduce, en términos concretos, en unas 3.000 personas más sin empleo .

Sobre una población económicamente activa de 105.000 habitantes , el número de desocupados pasó de alrededor de 2.000 a 5.000 personas. Para una ciudad que históricamente tuvo uno de los pisos de desempleo más bajos del país, el cambio de tendencia es significativo.

El aumento del desempleo se produce en paralelo a la retracción de la actividad petrolera. En las últimas semanas, tanto el sindicato petrolero como distintos dirigentes políticos de Chubut estimaron en torno a 7.000 los puestos de trabajo perdidos en el sector, entre despidos, retiros y caída de la actividad en contratistas.

Un informe basado en datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, señaló además que solo en el último año se perdieron 5.200 puestos en la región.

Sin embargo, según el análisis para ADNSUR de Raúl Figueroa, especialista en energía y economía regional patagónica, el dato del INDEC "todavía no refleja en su totalidad la crisis que atraviesa la actividad hidrocarburífera en la zona".

La crisis del petróleo en Comodoro Rivadavia

La brecha entre el número oficial y las estimaciones sectoriales tiene una explicación metodológica. Para el INDEC, una persona solo figura como desocupada si busca activamente trabajo. Quienes abandonan la búsqueda —por desaliento o por salirse del mercado— pasan a la categoría de "inactivos" y no se contabilizan en la tasa.

Cerro Dragón, yacimiento de Comodoro Rivadavia El yacimiento Cerro Dragón, un emblema de la actividad hidrocarburífera en Comodoro Rivadavai.

A eso se suma que una parte de los trabajadores desplazados -indicó Figueroa- puede haber sido absorbida por el mercado informal: changas, aplicaciones de transporte u oficios varios los ubican como "ocupados", aunque en condiciones más precarias.

También incide el impacto diferido: en economías con fuerte peso de un sector como el petrolero, los efectos suelen llegar con rezago al comercio, los servicios y la construcción.

El "otro desempleo": 16.000 personas con problemas laborales

Los datos oficiales indican que en Comodoro Rivadavia–Rada Tilly hay además unas 16.000 personas con dificultades de inserción laboral: los 5.000 desocupados más 7.000 ocupados que buscan un trabajo mejor y 4.000 subocupados, que trabajan menos de 35 horas semanales y en su mayoría quieren trabajar más.

El panorama no es exclusivo de la ciudad petrolera, sino que se presenta también en otros sectores de Chubut. En el aglomerado Rawson–Trelew, la tasa de desocupación pasó del 3,0% al 5,4% interanual, con unos 4.000 desocupados sobre una población empleada de unas 67.000 personas.

En el Valle del Chubut, la presión laboral alcanza a unas 20.000 personas: 4.000 desocupados, 9.000 ocupados demandantes y 7.000 subocupados.

A nivel regional, la Patagonia mantiene indicadores por debajo del promedio nacional, aunque también en alza: la desocupación regional se ubicó en 4,8%, contra el 4,0% de un año atrás. A nivel país, la tasa trepó al 7,5%, con 1,1 millones de desocupados en los 31 aglomerados relevados por el INDEC.