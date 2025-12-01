Se desploma otra industria histórica de Comodoro Rivadavia: telos vacíos y al borde del cierre

La demanda de turnos cayó 70%. Además de la crisis general, otros factores golpean a un sector que alguna vez fue robusto en la ciudad petrolera de Chubut .

El gerente de un conocido albergue transitorio de Comodoro Rivadavia habló de la fuerte crisis del sector (imagen ilustrativa).

Los albergues transtiorios de Comodoro Rivadavia enfrentan una crisis terminal . Establecimientos que durante décadas fueron un negocio próspero ahora luchan por sobrevivir con apenas un tercio de la ocupación que tenían , mientras los costos operativos se disparan y nuevas formas de hospedaje les quitan clientela.

Así describió la situación de un sector tradicionalmente robusto en la ciudad petrolera de Chubut el gerente de uno de los hoteles alojamiento más tradicionales de la ciudad.

"Históricamente, nosotros vendíamos entre 1.200 y 1.400 turnos mensuales. Hoy, estamos apenas superando los 450, lo que representa menos de la mitad de la demanda que solíamos tener", explicó en diálogo con ADNSUR.

La caída en la cantidad de turnos diarios ocupados es estrepitosa y según consignó, se viene profundizando hace años. Según el gerente, para que un establecimiento de este tipo se mantenga operativo necesita al menos 800 turnos mensuales, un número que hoy parece inalcanzable para la mayoría.

"Hoy estamos luchando con mucho menos. A pesar de esto, gracias al apoyo de los dueños, que están inyectando dinero de otras empresas para mantener el personal y la estructura operativa, seguimos en pie. Si no fuera por ellos, este hotel estaría cerrado", afirmó.

La competencia de los alquileres temporarios

Plataformas de alquileres temporarios como Airbnb y Booking cambiaron las reglas del juego ya hace varios años, pero en el contexto de la caída de consumo general que atraviesa Comodoro, son un extra que golpea aún más a los otrora populares “telos”.

La explosión de los alquileres temporarios desplazó a los albergues transitorio como primera opción para quienes buscan privacidad e intimidad a la hora del amor o el sexo ocasional. Y en Chubut, como en muchas otras partes del país, la oferta de departamentos por hora o por noche se multiplicó en plataformas digitales, con precios más bajos y menos controles, al entender del especialista del sector hotelero.

hotel alojamiento El costo de los servicios y de operación, sumado a la caída estrepitosa de la demanda de turnos, complican a los hoteles alojamiento en Comodoro Rivadavia (foto ilustrativa).

"Hoy en día, los chicos ya no se hospedan en un hotel de alojamiento. Prefieren alquilar un departamento, que en muchos casos es más barato y les ofrece mayor privacidad. Incluso hay muchas personas que alquilan habitaciones sin habilitaciós, a través de redes sociales o plataformas digitales. Eso afecta mucho la demanda", señaló el gerente.

Este fenómeno dejó a los telos, según él, sin herramientas para competir. Los departamentos temporarios operan con estructuras de costos mucho más livianas y esquivan las regulaciones que pesan sobre los establecimientos habilitados.

"El problema es que la gente está eligiendo alternativas más económicas y menos reguladas, que no tienen los mismos costos operativos que un hotel de alojamiento", agregó.

Inseguridad y cambios de hábito

La inseguridad también modificó los patrones de consumo, especialmente entre los jóvenes. Las familias prefieren que sus hijos permanezcan en casa antes que acudir a un hotel de alojamiento, un cambio cultural que impacta directamente en la demanda.

"La preocupación por la seguridad ha cambiado los hábitos de consumo de los chicos, que antes buscaban este tipo de hospedaje", analizó.

Los controles de alcoholemia en puntos estratégicos de la ciudad suman presión. Zonas como la bajada de la Universidad o la Curva de km8 tienen operativos estrictos que desalientan las salidas nocturnas.

"Eso hace que mucha gente prefiera no salir de sus casas o quedarse en departamentos privados, en lugar de ir a un hotel", especuló.

P03-F01-B--turismo-alojamiento-Airbnb.jpg La oferta de aplicaciones de alquileres temporarios hoy seducen más que los hoteles alojamiento a la hora de buscar intimidad para un encuentro sexual.

Los gastos de funcionamiento representan otro dolor de cabeza para los dueños. A diferencia de un hotel convencional, los albergues transitorios exigen un mantenimiento intensivo después de cada turno, con cambio completo de ropa blanca y limpieza exhaustiva.

"Nosotros no podemos hacer el recambio de sábanas y toallas cada tres días, como en un hotel tradicional. En nuestro caso, se hace cada turno, lo que implica un desgaste mucho mayor de la maquinaria, el personal y los insumos", explicó el entrevistado.

El costo de los servicios en Comodoro Rivadavia

Las facturas de servicios son demoledoras. El establecimiento consultado por el medio comodorense paga 5 millones de pesos de luz al mes y 3 millones de gas, a lo que se suman los salarios de entre 14 y 15 empleados más los costos de limpieza, mantenimiento y reposición constante de artículos. “Todo eso hace que el margen de ganancia sea cada vez más bajo", detalló.

La presión impositiva completa el cuadro de asfixia. Los hoteles deben afrontar una tasa de ingresos brutos del 14%, mientras que otros rubros comerciales o de servicios pagan el 2,5%."Esto es un desajuste total que hace imposible que el negocio sea rentable", opinó.

Y agregó: "Para que un turno sea rentable, debería estar por encima de los 100.000 pesos. Hoy, no llegamos a esa cifra. La mayoría de los que vendemos están por debajo de ese valor, lo que hace que no cubramos ni los costos fijos", explicó.

El panorama a futuro luce sombrío sin intervención oficial. El gerente no ve margen de recuperación sin una actualización de la carga tributaria y una regulación más estricta sobre la oferta informal de hospedaje.

"Si el gobierno no se pone las pilas y actualiza los impuestos y regula mejor la oferta de departamentos sin habilitación, el rubro va a seguir cayendo. Muchos hoteles de alojamiento van a cerrar, y la ciudad se quedará sin esta opción de hospedaje", advirtió.