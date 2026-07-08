La Justicia de Santa Cruz condenó a Manuel Castro, que iba a 100 km/h cuando embistió a Jonathan "Huesito" Carbajal en Caleta Oivia, en mayo de 2022.

Cuatro años de prisión para el sobrino del Roña Castro: atropelló y dejó abandonado a un joven que murió.

La Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial de Caleta Olivia condenó a Manuel César Adán Castro , sobrino del exboxeador Jorge "Roña" Castro , a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo como responsable de un accidente de tránsito fatal.

El tribunal de Santa Cruz lo halló responsable de la muerte de Jonathan Maximiliano Carbajal , el joven de 23 años conocido como "Huesito", atropellado y abandonado por el condenado, en mayo de 2022 .

La condena se dio a conocer este miércoles 8 de julio de 2026, y se suma a otras duras penas dispuestas recientemente por la Justicia de la provincia patagónica para conductores que se fugaron luego de atropellar a alguien, como una sentencia a 12 años de cárcel.

Accidente y fuga, filmados por cámaras de seguridad

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo 15 de mayo de 2022, sobre la calle Camilo Assad, en la Zona de Chacras, en la periferia de Caleta Olivia.

Carbajal volvía a su casa después de trabajar en una obra y de compartir unas cervezas con amigos cuando una Ford EcoSport blanca, conducida por el sobrino del excampeón mundial de los pesos medianos, lo embistió a casi 100 kilómetros por hora, según surge de las cámaras de seguridad y quedó acreditado en el juicio.

Las imágenes registraron toda la secuencia. Castro bajó del auto, miró a la víctima tendida en el asfalto, volvió a subirse y se fue sin asistirlo.

Huesito murió por las heridas y horas después, policías de la División de Investigaciones y la Comisaría Segunda de la ciudad encontraron la camioneta en un allanamiento y detuvieron a Castro.

La pena que pedía la fiscalía

El tribunal encontró a Castro responsable del delito de homicidio culposo agravado por conducción imprudente y antirreglamentaria, según informó La Opinión Austral.

La causa se resolvió por fallo escrito, sin instancia de juicio oral, y los jueces sumaron una inhabilitación para conducir por ocho años, además de las costas del proceso.

La fiscalía había pedido cinco años de cárcel.

Manuel Castro, sobrino del Roña Castro, al llegar a los tribunales de Caleta Olivia junto a su abogado. La Opinión Austral

Según la resolución, Castro seguirá en libertad hasta que la sentencia quede firme; y recién entonces se ordenará su detención.

La Cámara también notificó a Ana Mendoza, madre de la víctima, sobre los derechos que le corresponden como familiar, entre ellos ser informada si en el futuro se tramitan salidas transitorias, libertad condicional o prisión domiciliaria.

“Un asesino al volante”

Durante el inicio del juicio, el 30 de junio de 2026, Lidia Mendoza, tía de la víctima, describió la secuencia que muestran las cámaras.

"Lo arrastra, se baja, lo mira unos segundos, ahí estuvo parado delante de él, no lo tocó, lo miró, se subió a su auto y se fue a dormir como si nada. Estaba borracho", declaró.

El padre de Carbajal, Juan "Toja" Carbajal, había declarado en 2022: "Es un asesino al volante, tuvo un desprecio total por la vida humana."

La familia sostuvo siempre que el sobrino del Roña se fue alcoholizado del lugar, pero el fallo no confirma la alcoholemia como agravante judicial.

El caso había tenido alta repercusión en 2022, con cobertura de medios nacionales, principalmente tras la difusión del video de las cámaras de seguridad que fue crucial y determinante en el juicio.

Un antecedente y cuatro años de espera en Santa Cruz

La muerte de Huesito se produjo en un momento en el que en Caleta Olivia el problema de la imprudencia al volante y las fugas de conductores irresponsables conmovía a la comunidad.

Apenas unos pocos días antes, la adolescente Sofía Oviedo, de 15 años, había muerto atropellada por otro conductor, Federico Baigorria, que también se dio a la fuga.

Manuel Castro por ahora permanece en libertad, hasta tanto la pena quede firme.

La familia de la víctima del accidente causado por Castro citó ese antecedente durante el juicio para reclamar penas más duras contra los siniestros viales con fuga en la provincia.

"Ya hace 4 años y 2 meses que sucedió esto y acá estamos con mi hermana, mi papá y toda mi familia buscando la justicia que realmente nos merecemos", dijo Mendoza pocos días antes de conocerse la sentencia.