La Armada detectó al buque patrullero dirigiéndose desde Malvinas hacia el Estrecho de Magallanes, rumbo a un destino vecino. El dilema de la Cancillería.

Un barco de guerra británico en mar argentino sin previo aviso: dónde iba.

La Armada detectó entre el jueves y el viernes de la primera semana de julio de 2026 el desplazamiento de un barco de guerra de Gran Bretaña en aguas argentinas , mientras navegaba desde las Islas Malvinas hacia el Estrecho de Magallanes .

El buque patrullero HMS Medway ingresó en jurisdicción nacional a la altura de Santa Cruz y Tierra del Fuego sin que las autoridades militares del Reino Unido realizaran la comunicación previa establecida en los acuerdos bilaterales vigentes.

El episodio fue informado a la Cancillería argentina, donde ahora se evalúa presentar una protesta diplomática por canales reservados, aunque esta opción podría ser revisada, en un momento en el que el gobierno nacional busca consolidar el vínculo con la potencia mundial que ocupa las Malvinas.

La escala en Punta Arenas y otra vez el rol de Chile

Tras cruzar el extremo austral, el HMS Medway recaló el domingo en Punta Arenas, Chile, donde se esperaba que permaneciera hasta este 8 de julio de 2026, realizando tareas de reaprovisionamiento.

La escala vuelve a poner en el centro de la escena el rol de Chile dentro del esquema logístico que sostiene la presencia militar británica en el Atlántico Sur, en momentos en que el consenso regional impulsado años atrás por Unasur y Mercosur para restringir esas escalas se fue diluyendo.

El mecanismo de aviso que habrían violado

El motivo que justificaría un reclamo formal por el episodio es el presunto incumplimiento del Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas.

Se trata de un anexo del Acuerdo Madrid II, firmado en 1990 para evitar incidentes militares entre ambos países tras la guerra de Malvinas.

El HMS Medway reemplazó a comienzos de 2026 al HMS Forth como patrullero permanente asignado a Malvinas, con base en Monte Agradable.

Ese protocolo estableció comunicaciones permanentes entre autoridades navales y aéreas de la Argentina y el Reino Unido, además de avisos previos para movimientos de unidades militares en zonas sensibles.

Según trascendió, nada de eso ocurrió durante el tránsito del HMS Medway.

Ni el comandante de las Fuerzas Británicas en Malvinas, brigadier Charlie Harmer, ni la comandante del patrullero, capitán de corbeta Lucía Ramsay, utilizaron los canales previstos para informar el movimiento del buque.

Seguimiento del buque británico

El monitoreo de barco británico estuvo a cargo del Área Naval Austral, bajo la conducción del contraalmirante Guillermo Prada.

La detección se realizó mediante sensores electrónicos desplegados en el litoral austral y una aeronave Beechcraft B-200M "Cormorán" del Comando de Aviación Naval, equipada con el sistema electroóptico WESCAM MX-10, incorporado a través de programas de cooperación bilateral con Estados Unidos.

Incidente en un momento sensible

El tránsito sin aviso ocurre mientras el Gobierno de Javier Milei profundiza su acercamiento con Washington y busca consolidar vínculos con Londres, lo que expone a la Cancillería a un dilema.

Una protesta de tono elevado podría tensionar esa relación, mientras que no reaccionar podría leerse como una aceptación tácita del incumplimiento.

El equipamiento del HMS Medway

El HMS Medway pertenece a la clase River Batch 2 y reemplazó a comienzos de 2026 al HMS Forth como patrullero permanente asignado a Malvinas, con base en Monte Agradable.

Está equipado con un cañón automático Oerlikon de 30 milímetros y cuenta con capacidad para operar helicópteros Merlin.