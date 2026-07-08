Según la Policía de Chubut, fue un hecho aislado, durante una pelea. La herida no fue grave. Reforzarán los controles para el sábado.

Mundial 2026: apuñalaron a un chico en Trelew durante los festejos después de Argentina-Egipto.

Un menor de edad fue apuñalado en la ciudad de Trelew , provincia de Chubut , durante los festejos en las calles que se desataron en la tarde de este martes, tras la victoria de Argentina por 3 a 2 sobre Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

La Policía del Chubut confirmó que, si bien las celebraciones se llevaron a cabo sin inconvenientes, hubo algunos desbordes por la inesperada cantidad de gente que se volcó a las calles, y algunos hechos violentos, entre los cuales el más preocupante fue el que tuvo a un adolescente como víctima de una herida de arma blanca.

De acuerdo con las primeras estimaciones policiales, la agresión habría sido el corolario de una pelea en medio de los festejos.

"Creemos que eran jóvenes que estaban exaltados por el resultado, empezaron a discutir y ahí llegaron las lesiones", le explicó el jefe de la Comisaría Primera de Trelew, Leonardo Liñán, a Radio Chubut.

El jefe policial aclaró que, si bien requirió atención médica, la herida no revistió gravedad.

Festejos tras Argentina-Egipto: un adolescente fue apuñalado en Trelew, Chubut.

Agregó que otro menor de edad también debió ser atendido por una herida de poca consideración, en este caso provocada por un botellazo.

Cinco detenidos en Trelew

En cuanto al operativo policial en general, Liñán detalló que hubo “cinco detenidos, todos por hechos de violencia", y destacó que en todos los casos, los agentes policiales actuaron de manera rápida para controlar las situaciones antes de que pasaran a mayores.

Indicó, asimismo, que a diferencia de otras oportunidades, en esta ocasión no se produjeron agresiones dirigidas a los efectivos de la Policía presentes en los lugares de los festejos.

Liñán insistió en que los incidentes fueron aislados, protagonizados por muy pocas personas, y que no reflejan el comportamiento de la mayoría de quienes salieron a festejar en un número que desbordó todas las previsiones de las autoridades.

El dispositivo de seguridad fue diagramado por la Unidad Regional de Trelew y contó con la participación de más de 70 efectivos policiales, además de grupos especiales y personal de distintas dependencias.

"Ayer hubo una masa de vecinos terrible, mucha convocatoria”, dijo el comisario, y subrayó que lo único que hubo que lamentar fueron “estos hechos que pasan con jóvenes que discutieron y se lastimaron entre sí”.

Los preparativos de la Policía del Chubut para el sábado

Precisamente considerando el volumen de la celebración en plena tarde de un día laborable, la Policía de Chubut ya confirmó que incrementará la cantidad de efectivos asignados al operativo de control sobre un eventual nuevo festejo.

En especial, se tiene en cuenta que el próximo partido de la Selección argentina -contra la de Suiza, por los cuartos de final del Mundial- será el sábado y finalizará cerca de la medianoche.

Miñán admitió que será necesario reforzar los controles de ingreso para evitar que se introduzcan elementos peligrosos.

«Siempre intentamos realizar retenes para filtrar el ingreso de elementos prohibidos, pero es un aspecto sobre el que todavía tenemos que seguir trabajando«, reconoció.

Por lo pronto, las autoridades ya solicitaron que la gente no utilice pirotecnia, no consuma ni manipule bebidas alcohólicas, botellas de vidrio o elementos cortantes, y que no concurra a los lugares de concentración con mochilas, de manera de poder agilizar los controles y minimizar riesgos.