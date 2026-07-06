La caza ilegal no para: iban por una ruta de Chubut con tres guanacos y un ñandú en el baúl

Agentes de la policía rural los detuvieron en un control de rutina en la ruta 26, cerca de Comodoro Rivadavia. Los casos se repiten en ese y otros caminos.

Personal de la División Seguridad Rural de Comodoro Rivadavia decomisó tres guanacos y un ñandú patagónico del baúl de un auto que fue detenido durante un control de rutina sobre la ruta 26 , en Chubut .

Se trata de un nuevo episodio de caza ilegal en la zona, un problema que se repie con frecuencia en las ruta de la provincia y en de otras zonas de la Patagonia , incluido también el Alto Valle.

El procedimiento se produjo alrededor de las 18:30 del domingo 5 de julio de 2026 , a la altura del kilómetro 60 de la traza, a unos 70 kilómetros del casco urbano de la ciudad petrolera.

Los efectivos detuvieron la marcha de un Ford Fiesta y al inspeccionar el sector trasero del vehículo constataron la presencia de las cuatro piezas de fauna silvestre.

Sin permisos de caza ni autorización del dueño del campo

Según el informe oficial difundido por ADNSUR, los ocupantes del autol no pudieron acreditar los permisos de caza exigidos por la normativa provincial ni la autorización del propietario del establecimiento rural donde presuntamente se habría realizado la caza de los ejemplares.

Las piezas de fauna silvestre que la Policía Rural incautó el domingo 5 de julio de 2026 en la ruta 26, cerca de Comodoro Rivadavia, en Chubut.

Ante esa situación, los agentes labraron un acta de infracción por presunto incumplimiento de la Ley Provincial de Fauna Silvestre.

Se dio intervención a la Dirección de Flora y Fauna Silvestre del Chubut. La Policía informó lo ocurrido al director del organismo, Fernando Bersano, para la continuidad de las actuaciones administrativas. El material decomisado fue destruido mediante incineración, conforme al protocolo vigente para este tipo de infracciones.

Caza ilegal: un problema que se repite

La Ruta Nacional 26, que conecta Comodoro Rivadavia con la zona cordillerana y la Ruta 40, es un corredor donde la Policía del Chubut detecta con frecuencia infracciones vinculadas a la caza furtiva de fauna silvestre.

En junio de 2025, en la intersección de las rutas 26 y 37, la misma División Seguridad Rural decomisó dos piezas de guanaco faenadas de una camioneta Toyota Hilux cuyos ocupantes tampoco contaban con permisos.

En marzo de 2026 se registraron dos procedimientos en pocos días sobre la misma traza.

En mayo de 2025, la División Rural de la policía de Chubut paró una camioneta cargada con carne de guanaco en el cruce de la ruta 3 y la 75.

A la altura del kilómetro 2 de la Ruta 26 se decomisaron piezas de guanaco de un Chevrolet Corsa Classic.

Pero los decomisos no se limitan a esa ruta.

Casi en simultáneo, en la Ruta Provincial 39, a unos 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia, se secuestró carne de guanaco y ñandú de una camioneta Toyota Hilux que circulaba fuera de temporada de caza.

En mayo de 2025, la División de Seguridad Rural de Rawson interceptó una camioneta en el acceso a Punta Tombo con 42 guanacos faenados, un cargamento de aproximadamente 1.500 kilos.

Y en abril de 2026, un operativo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra Animales y el Ambiente derivó en allanamientos en Camarones contra una pareja de policías investigados por caza ilegal, con el secuestro de 300 kilos de carne de guanaco.