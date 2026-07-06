Se trata de una rana de la Isla Grande del Lago Menéndez, en Chubut, único lugar del mundo donde habita. La hallaron científicos del Parque nacional Los Aerces.

Hallaron en la Patagonia una especie de anfibio que creían extinguida pero sobrevivió a todos los incendios.

Científicos herpetólogos -especialistas en anfibios y reptiles- que trabajaban en el Parque Nacional Los Alerces hallaron en territorio de la provincia de Chubut ejemplares de una especie de la Patagonia que se creía extinguida.

Durante los relevamientos desarrollados en el Parque Nacional con el fin de evaluar y relevar la flora y fauna afectada por los incendios del verano de 2026, se verificó en la Isla Grande del Lago Menéndez la presencia de la rana conocida “rana de los alerces” (Batrachyla fitzroya ).

Se trata de una especie nativa y exclusiva del área protegida, considerada en “estado de conservación vulnerable”, es decir, que enfrenta un alto riesgo de extinción en estado silvestre a mediano plazo.

Las consecuencias de los incendios en Chubut

Entre diciembre de 2025 y los meses de verano de 2026, en el Parque Nacional Los Alerces se quemaron 6.924 hectáreas de bosque nativo, arbustos y pastizales según datos oficiales.

Sin embargo, en el pico de mayor avance del fuego y durante las tareas de combate, las estimaciones preliminares de expertos y reportes satelitales reportaron que hubo fuego en una superficie de entre 15.000 y 35.000 hectáreas.

Isla Grande del Lago Menéndez, en el Parque Nacional Los Alerces, Chubut, después de los incendios de 2026.

Bajo este contexto, se creyó que la rana de los alerces podría haber resultado extinguida definitivamente.

Ahora, el importante hallazgo de ejemplares fue confirmado en uno de los monitoreos posteriores a los incendios, llevado adelante por herpetólogos y guardaparques del área protegida en la Isla Grande del Lago Menéndez, el único lugar del mundo donde hay registros de esta especie de rana.

La Isla Grande resultó uno de los muchos sectores del Parque afectados por el fuego del verano último.

Una rana con un hábitat muy reducido

Durante la actividad de relevamiento, el equipo científico logró detectar la presencia de la especie, confirmando su persistencia en la isla y abriendo la puerta a nuevos estudios que profundicen el conocimiento sobre este anfibio.

También se podrá analizar en qué medida afectaron los incendios tanto a su hábitat como a sus individuos y poblaciones .

La rana de los alerces es un anfibio microendémico -esto es: que vive únicamente en un territorio muy reducido- exclusivo de la Isla Grande del Lago Menéndez que honra a través de su nombre al característico bosque de alerces (Fitzroya cupressoides) de la Patagonia.

Las investigaciones desarrolladas hasta la actualidad identificaron sitios reproductivos de la especie en el suelo húmedo del bosque y las costas del lago.

Especie en peligro

Esta característica de la rana, que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, vuelve fundamental incluso a nivel internacional la protección del Parque Nacional Los Alerces y, consecuentemente, la recuperación ecológica de la isla de la provincia de Chubut y la conservación de sus poblaciones.

Desde 2004, la rana patagónica está incluida en la “lista roja” de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) con nivel “vulnerable”.

En 2013 también fue calificada como “vulnerable” en la lista de reptiles y anfibios endémicos de la Argentina, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la Nación.