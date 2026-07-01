Entre el martes y el miércoles nevo en casi toda la provincia. 14 grados bajo cero en Gobernador Costa. Este jueves, el frío empezará a dirigirse hacia el norte.

Las fotos de la ola polar en Chubut: cerraron los accesos a Península Valdés.

La ola polar que afecta a gran parte de la Patagonia argentina se siente con fuerza en prácticamente toda la provincia de Chubut . Entre el martes 30 de junio y el miércoles 1 de junio, casi todo el territorio provincial quedó bajo la nieve, con temperaturas que en algunos puntos llegaron a los 14 grados bajo cero.

La situación obligó a las autoridades de Chubut a tomar medidas de precaución en las rutas y caminos de la provincia, mientras mantienen un monitoreo permanente de la situación.

Entre las disposiciones tomadas de manera preventiva, se resolvió cerrar todos los accesos de ripio a Península Valdés, por el riesgo que representa la acumulación de nieve y barro en el tránsito vehicular.

Ola polar en Chubut Ola polar en Chubut.

Mientras tanto todas las rutas nacionales permanecen habilitadas dentro del territorio provincial, pese a las condiciones climáticas que obligan a manejarse con extrema cautela debido a la calzada resbaladiza y la presencia de hielo en muchos sectores.

Los efectos de la ola polar

«Ha nevado o neviscado en casi toda la provincia. En la mayoría de los lugares la acumulación no superó los cinco centímetros, pero prácticamente toda la extensión de Chubut registró precipitaciones», detalló el director general de Protección Civil de Chubut, Eduardo Pérez.

El funcionario aseguró que, si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido alertas por temperaturas extremas, las precipitaciones de nieve sorprendieron por su volumen.

Rutas heladas por la ola polar en Chubut Rutas heladas por la ola polar en Chubut.

Pérez indicó que la localidad de Gobernador Costa registró una temperatura mínima de 14 grados bajo cero, mientras que en varios puntos de la cordillera los registros oscilaron entre 8 y 10 grados bajo cero, configurando la que es, hasta el momento, la jornada más fría de 2026.

La situación en Península Valdés

«Todas las rutas están transitables, pero transitables con precaución porque hay hielo y temperaturas muy bajas», remarcó Pérez, indicando, en cambio, la restricción impuesta sobre los accesos de ripio a Península Valdés.

Se decidió adoptar esta medida debido a que la combinación de lluvia, agua nieve y nieve dejó los caminos en muy malas condiciones para la circulación de vehículos.

« Ha llovido bastante y los caminos quedaron muy pesados por el barro», explicó Pérez.

Ola polar en Chubut. Nieve en El Hoyo Ola polar en Chubut. Nieve en El Hoyo.

De acuerdo con lo que contó el funcionario provincial, el alerta fue difundido durante la mañana de este miércoles para poner sobre aviso a todos aquellos que hubieran tenido previsto viajar hacia el Área Natural Protegida.

Chubut: ¿cuándo se va el frío extremo?

En lo que respecta a la situación de las zonas cordilleranas, Pérez dijo que las nevadas fueron de baja acumulación, con registros de entre 3 y 5 centímetros, aunque el principal problema tuvo que ver con las bajas temperaturas.

Según comentó, él mismo recorrió rutas entre la cordillera y Rawson y señaló que los equipos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) trabajaron durante toda la jornada de ayer distribuyendo sal y realizando tareas preventivas, lo que permitió mantener la transitabilidad.

El día más frío del año en Chubut El día más frío del año en Chubut.

No obstante, advirtió que el frío extremo provocó que la nieve y el agua se congelaran rápidamente, generando numerosos sectores con hielo sobre la calzada.

El pronóstico del SMN que maneja la Dirección de Protección Civil indica que, la ola polar continuará al menos hasta este jueves, aunque el frío y las precipitaciones se irán desplazando hacia el norte.

«La tormenta ya se está trasladando hacia las provincias del norte de la Patagonia y la región de Cuyo”, comentó Pérez, y advirtió que “lo más intenso de esta ola polar estaría pasando durante las próximas horas».