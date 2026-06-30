¿Puede llegar la nieve a Neuquén y al Alto Valle?

El SMN anticipa la caída de nieve en la región.

El SMN anticipa la caída de nieve en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un miércoles con condiciones invernales en la provincia de Neuquén . Según pronosticó el organismo, se esperan lluvias y nevadas durante las primeras horas del día.

Además, el frío vendrá acompañado con vientos intensos con ráfagas cercanas a los 70 kilómetros por hora .

Aunque el pronóstico incluye la posibilidad de lluvias y nevadas en la capital y el Alto Valle, la probabilidad de que este fenómeno climático ocurra es moderada, entre el 10% y el 40%.

Sin embargo, las bajas temperaturas y el ingreso de aire frío mantienen abierta esa posibilidad, especialmente en sectores elevados.

Nieve. Patagonia La Patagonia tendrá días de nieve, en tanto que la zona costera de Río Negro y Chubut se esperan lluvias y aguanieve.

¿Puede nevar en Neuquén capital y el Alto Valle?

Para la ciudad de Neuquén, el SMN prevé que la madrugada y la mañana del miércoles 1 de julio estén marcadas por lluvias y nevadas, con temperaturas que oscilarán entre -1°C y 1°C.

Durante este período soplarán vientos del este y sudeste de entre 32 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 kilómetros por hora.

alerta por nevadas en nqn

Con el correr de la jornada las condiciones comenzarán a mejorar. Durante la tarde el cielo permanecerá nublado, la probabilidad de precipitaciones descenderá al 0-10% y la temperatura alcanzará una máxima de 7°C.

Por la noche continuará la nubosidad, con una temperatura cercana a los 4°C y viento moderado del sudeste.

Alerta amarilla por nevadas en el centro y norte de Neuquén

En paralelo, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas para los departamentos de Catán Lil, Collón Curá, Zapala, la zona baja de Aluminé, la zona baja de Huiliches y la zona baja de Lácar, donde se esperan nevadas de variada intensidad.

Según el organismo, en estas regiones podrían acumularse entre 10 y 15 centímetros de nieve, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual. En los sectores de menor elevación también existe la posibilidad de que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia o aguanieve.

viento y nieve El SMN emitió una serie de alertas para este martes en gran parte del país.

La misma advertencia rige para el este de Loncopué, este de Picunches, este de Ñorquín, oeste de Añelo, oeste de Pehuenches, sur de Chos Malal y sur de Minas. Allí también se esperan acumulaciones de nieve de entre 10 y 15 centímetros, con fenómenos de variada intensidad y la posibilidad de precipitaciones mixtas en las zonas más bajas.

Recomendaciones ante la alerta por nieve

Ante la posibilidad de nevadas, las autoridades reiteran la importancia de respetar ciertas normas: