"Antes teníamos más seguridad": el segundo robo en menos de un año que sufrió la colchonería

El hecho se registró en un comercio ubicado en el bajo neuquino. Un delincuente se lastimó al intentar abrir la puerta con una palanca.

El robo se registró en la madrugada de este martes, cuando los agentes constataron la puerta de blindex destruida.

La colchonería que vivió una situación de inseguridad esta mañana, cuando los efectivos policiales asistieron al lugar y constataron que habían destrozado una puerta de blindex, dejó como saldo el robo de un celular viejo y la puerta de ingreso rota y ensangrentada. El episodio tuvo lugar en la Colchonería Ideal , ubicada sobre la calle Perticone, entre Río Negro y Chubut, de Neuquén capital.

El hecho fue descubierto en la madrugada, cuando un llamado al sistema de emergencias alertó sobre una puerta de blindex dañada en el comercio. Al llegar al lugar, los efectivos policiales confirmaron que habían roto una de las hojas de una puerta doble de blindex y que el propietario todavía no estaba en el lugar.

Los agentes aguardaron la llegada de los dueños para iniciar las diligencias correspondientes, sin embargo, acudió un empleado del comercio para comenzar con las actuaciones. Tras el hecho, el comercio inició rápidamente las tareas para limpiar el sector, reparar los daños en el acceso principal y reemplazar la hoja de blindex destruida.

Juan, el empleado de la Colchonería Ideal en declaraciones a LM Neuquén explicó: “Cuando llegué vi todo revuelto en la zona de los cajones, seguramente para buscar objetos de valor, pero solamente se llevaron un celular viejo”.

El trabajador indicó que la puerta de ingreso tenía unas manchas de sangre, una señal que refleja que los delincuentes se lastimaron al forzar la puerta. Según informó el móvil radial de LU5, los autores del ataque habrían utilizado una de las baldosas de la vereda para romper el acceso principal, al parecer habían empleado uno de los cerámicos desprendidos de la vereda para romper el blindex.

Robo Colchoneria Ideal (2) Los delincuentes se lastimaron al forzar la puerta, ya que quedaron unas gotas de sangre en la abertura. Claudio Espinoza

“Solo estaba revuelto la parte de atrás de los cajones, la parte del ingreso estaba ordenado, solo quedaban los vidrios que saltaron del blindex y unas manchas de sangre, que al parecer se lastimaron cuando intentaron forzar la puerta” indicó Juan.

Solamente se robaron un celular viejo

Es decir, al parecer no utilizaron una baldosa de la vereda para romper la puerta de blindex, sino que habrían intentado forzar el ingreso con una palanca. En esa misma línea, el móvil radial informó sobre el desorden de los elementos de la vidriera, lo que reflejaba que los delincuentes lograron ingresar al local.

“Vemos que hay algunos cubre colchones que están manipulados, movidos, impropio con lo que tiene que ver una exposición en vidriera, por eso evidentemente han lograron ingresar a este comercio. No sabemos si lograron llegar algo, porque la luz está apagada, no hay alarmas sonando y no sabemos si tenía o si lograron desactivarla”, describieron en el móvil de LU5.

Robo Colchoneria Ideal (7) Los propietarios del local comenzaron la limpieza del lugar y el reemplazo de la puerta de blindex. Claudio Espinoza

El trabajador del comercio explicó que fue alertado por los propietarios sobre el robo en la colchonería y acudió rápidamente para constatar la situación. Cuando llegó se encontró con la puerta de blindex destruida, los vidrios esparcidos por la entrada principal y unas manchas de sangre en la abertura.

“Antes teníamos más seguridad, estábamos más protegidos por el banco, pero ahora que se fue hace poco más de un mes, vivimos estas situaciones” agregó el empleado.

Robo Colchoneria Ideal (6) Según informó el empleado del comercio, solamente se robaron un celular viejo, ya que no dejan objetos de valor en el local. Claudio Espinoza

Juan aseguró que es el segundo robo que sufren en menos de un año, ya que vivieron un episodio de inseguridad similar el año pasado, en el que delincuentes ingresaron al local y se robaron un par de frazadas. Una situación similar en términos de pérdidas materiales, ya que en esta oportunidad solamente se robaron un celular antiguo.

Probaron la mercadería durmiendo en los colchones

Además, una insólita teoría surgió a partir del desorden de las camas, almohadas y otros elementos propios de la colchonería. Según se pudo observar desde el exterior, algunas camas y frazadas presentaban signos de haber sido manipuladas, como si alguien hubiese dormido en el lugar.

Robo Colchoneria Ideal (4) Durante la mañana se llevó adelante la reparación del ingreso principal. Claudio Espinoza

Sin embargo, esta teoría quedó descartada por el empleado del lugar, ya que explicó que los delincuentes no estuvieron mucho tiempo en el lugar, debido a que se debe haber activado la alarma. “Tenemos que ver bien el funcionamiento de la alarma porque cuando llegué no estaba sonando pero debe haber sonado, solamente tenemos que ver por qué dejó de sonar” concluyó el trabajador.