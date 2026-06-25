Le robaron el celular y perdió todo: el mal momento de Gladys La Bomba Tucumana

Gladys La Bomba Tucumana fue víctima de un episodio de inseguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando iba camino a su trabajo. Rápidamente al vivir la situación, la reconocida cantante que estuvo presente en la casa de Gran Hermano como jugadora se comunicó con el reconocido periodista Ángel De Brito para que de a conocer la noticia y que todos sus contactos estén alertas por posibles estafas que quieran iniciar con su celular.

“Amigo, ¿cómo estás? Me robaron el celu. Me quiero matar. Te cuento por si respondiste, lo cambié por uno horrible por el momento y no veo los WhatsApp”, le escribió la artista y agregó en otro mensaje: “Se me borró todo lo que tenía en el celu, perdí todos los chats”.

En el relato que le brindó a De Brito, Gladys contó: “Llegando a mi negocio, me robó un chico que vendía servilletas. Cualquiera”. Ante esto, De Brito alertó: “Le robaron el celu, así que cuidado si reciben un mensaje de la Bomba”.

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Hackearon el celular de Carmen Barbieri y quisieran estafar a De Brito: qué dijo la conductora

Carmen Barbieri fue víctima de un hackeo su celular, principalmente en el Whatsapp, y preocupó a todos sus contactos debido a mensajes que enviaron las personas que estaban detrás de esta modalidad. En este sistema recurrente de estafa, los hacker se hacen pasar por la persona y piden dinero a cambio ya sea por venta de dólares o una cancelación de deuda rápida.

En las últimas horas Ángel de Brito, conductor del ciclo LAM, reveló que intentaron estafarlo a través del celular de la exvedette: “El mensaje decía: necesito cancelar un pago, pero me piden si puedo transferir y yo tengo efectivo. ¿No tenés para prestarme y yo te doy el efectivo?”, contó en su programa.

“Hablo seguido con Barbieri, pero nunca de un tema de dinero, por eso me llamó la atención”, dijo y confesó cuál fue la respuesta que le dio a quienes enviaban los mensajes al ver el insólito pedido: “Uh, te hackearon”. A pesar de esto, los estafadores intentaron desentenderse y hacerle creer a De Brito que no era una estafa. Finalmente si lo era.

Angel de Brito Hackeo Carmen Barbieri

Más tarde, Barbieri: compartió cómo fue el diálogo: “Quería hacerte una consulta, estoy vendiendo unos dólares porque necesito cancelar un pago con urgencia. ¿Sabes de alguien de confianza que le interese?“, decía el texto de la estafa mientras que Carmen aclaró: ”Me hackearon mis cuentas y están contactando a mis contactos para pedir dinero o vender dólares. No envíes dinero, no compartas códigos de verificación. No brindes datos personales".