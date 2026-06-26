Chubut recupera un vuelo nocturno hacia y desde Buenos Aires: horarios y precios.

Anunciaron que Aerolíneas Argentinas retomará en los próximos días una frecuencia diaria. La habíandiscontinuado por cuestiones operativas.

Aerolíneas Argentinas retomará en los próximos días un cronograma de vuelos nocturnos entre Chubut y Buenos Aires que había sido discontinuado por cuestiones operativas, trasladando esos vuelos a otros horarios durante el día.

Según informó el director del aeropuerto Almirante Zar de Trelew, Fabio Orellano, el próximo miércoles 1º de julio comenzarán a operar nuevamente las conexiones nocturnas de la línea aérea estatal entre esta ciudad y el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.

Orellano enfatizó que se trata de un servicio que siempre fue muy demandado por viajeros de negocios, turistas y personas que realizan conexiones con otros destinos, y que había sido discontinuado hace varios meses.

La autoridad máxima de la terminal aeroportuaria trelewense detalló que, desde el 1º de julio, los aviones de Aerolíneas Argentinas despegarán desde Buenos Aires a las 23.30 y arribarán a Trelew alrededor de la 1.35 de la madrugada siguiente.

La misma aeronave partirá hacia Capital Federal a las 3.30, con una llegada prevista a las 5.25 de la mañana. La frecuencia operará todos los días de la semana en este horario.

Aeropuerto Internacional de Trelew Aeropuerto Internacional Almirante Zar de Trelew, provincia de Chubut.

“Volvemos a tener ese vuelo que siempre es muy usado”, destacó Orellano y valoró que hubiera podido recuperarse cuando comienza la temporada alta y las compañías aéreas suelen incrementar frecuencias que el resto del año son reducidas para realizar tareas en las aeronaves.

“Las empresas aprovechan estos momentos para hacer mantenimiento, por lo tanto se van achicando las grillas, no solamente de Aerolíneas, sino también de la otra empresa (JetSmart) que opera en Trelew”, indicó.

Vuelos y tarifas

Actualmente, la conexión Trelew-Buenos Aires tiene entre dos y cuatro despegues diarios en ambos sentidos, sumando los aviones de Aerolíneas Argentinas y los de JetSmart.

Para el vuelo nocturno, los tickets ya están en venta en la web oficial de Aerolíneas Argentinas. Los precios de los pasajes oscilan entre $180.000 y 220.000 por tramo, con valores sensiblemente superiores a medida que se acercan las fechas de vacaciones de invierno y la temporada alta.

Orellano adelantó también que está previsto para los últimos meses del año el retorno de las conexiones estacionales con destinos turísticos de la Patagonia, como El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, y Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego.

Más conexiones de Aerolíneas Argentinas

Desde agosto, Chubut ampliará su oferta de vuelos con la conexión directa de Aerolíneas Argentinas entre las ciudades de Esquel y Córdoba, que comenzará a operar el 6 de ese mes a partir de un acuerdo firmado por el gobernador Ignacio Torres con su par cordobés, Martín Llaryora.

En la reunión en la que se rubricó este acuerdo, los mandatarios anticiparon la intención de, próximamente, incorporar también la conexión con Córdoba desde el Aeropuerto de Trelew.

Según informó el gobierno provincial, Chubut registra actualmente cerca de 100 vuelos semanales distribuidos en los aeropuertos de Puerto Madryn, Trelew, Esquel y Comodoro Rivadavia, con operaciones de Aerolíneas Argentinas, JetSmart, Flybondi y LADE.