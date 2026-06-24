En lo que va de 2026 ya hubo 9 homicidios en Comodoro Rivadavia. El ministro de Seguridad de Chubut responsabilizó a los fiscales y se quejó del "garantismo".

"Peor que Rosario": el crudo diagnóstico de un funcionario sobre los crímenes en una ciudad de la Patagonia.

“Tuvimos 16 muertos cada 100.000 habitantes, un récord que Rosario nunca tuvo”. Así se refirió el ministro de Seguridad de Chubut , Héctor Iturrioz, a la ciudad de Comodoro Rivadavia, en un diálogo con la prensa posterior al asalto comando a un camión con dinero en la Ruta Nacional 3, que dejó gravemente herido al conductor del vehículo y derivó en la detención de tres integrantes de un peligroso clan familiar.

“Dijo un fiscal que (Comodoro Rivadavia) se puede llegar a convertir en una Rosario y yo lo corregí públicamente: fue peor que Rosario . Parece que algunos tienen escasísima memoria”, subrayó el ministro, apuntándole a administraciones anteriores.

Comodoro Rivadavia, actualmente conducida por un gobierno municipal opositor a la administración provincial de Ignacio Torres -el del peronista Othar Macharashvili- viene arrastrando un largo problema de inseguridad, especialmente en una zona de la ciudad, con enfrentamientos entre bandas y crímenes a sangre fría. Solo en lo que va de 2026, la ciudad petrolera ya fue escenario de nueve homicidios.

Iturrioz habló sobre la situación de violencia en algunos barrios y afirmó que la presencia policial se mantiene activa, aunque reclamó mayores herramientas para intervenir.

Ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, con el perro D'artagnan y su adiestrador El ministro Héctor Iturrioz con D'Artagnan, el perro que encontró a los integrantes del clan Durán que asaltaron el camión con dinero en Chubut.

“Si nosotros pedimos 36 allanamientos y la fiscalía nos rechaza 15 sin darnos ningún motivo, claramente vamos a ser Rosario, vamos a ser Chicago, vamos a ser peor”, remarcó.

El funcionario provincial insistió en la necesidad de desarmar a los clanes violentos. “La solución es fácil, cualquiera la puede inferir por lógica. ¿Cuál es la solución para terminar con los tiroteos? Sacarles las armas”, indicó, y volvió a apuntarles a los fiscales.

“Si yo te digo que tengo identificada una familia que tiene tantos integrantes, te identifico al padre y la madre, el abuelo, el tío, el vecino, y te digo ‘ellos viven acá pero guardan las armas acá’. Y vos me das solamente los allanamientos para sus domicilios y no donde yo te digo que hay suficiente evidencia, incluso fotográfica, y que ahí tienen las armas, y me lo rechazás, las armas siguen proliferando”, lanzó.

“A veces nos piden que tengamos más testimonios -continuó-. ¿Y cómo le vas a pedir a un vecino, que ve que quienes los agreden todo el tiempo no tienen ninguna consecuencia, que declare, que de su nombre? Esto es un círculo vicioso”, indicó el ministro.

"La influencia de Zaffaroni fue nefasta"

Iturrioz también emprendió contra el llamado “garantismo” judicial y personalizó sus críticas en el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio Raúl Zaffaroni.

“La justicia se ha ideologizado, la influencia de Zaffaroni fue nefasta. Hay quienes no y quiénes sí, porque no se puede hablar del ‘Poder Judicial’. Hay algunos jueces que trabajan muy bien, hay algunos fiscales que trabajan muy bien y otros que todo lo contrario, solo piensan en el pobre angelito que va a estar privado de su libertad”, opinó.

“En su momento se usó el tema de venir de un origen humilde”, puso como ejemplo, y contraatacó: “La policía está llena de integrantes que vienen de origen muy, muy humilde y eligieron respetar las normas y defender a la sociedad”.