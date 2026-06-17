La aeronave apareció abandonada en un campo de Santa Fe con rastros de droga en la cabina. Tras incautarla, la Justicia Federal la cedió bajo guarda.

El nuevo destino de una avioneta que usaban los narcos y ahora llega a la Patagonia.

Una avioneta Cessna 206 recuperada en el marco de una causa federal por narcotráfico llegó este miércoles a Río Gallegos , para convertirse en una herramienta educativa fundamental para una escuela industrial de la capital de Santa Cruz con orientación en educación técnica aeronáutica .

La aeronave fue destinada por la Justicia Federal a la Escuela Industrial N° 6 "X Brigada Aérea", una institución de referencia en la provincia patagónica, que hasta ahora era una de las pocas de su tipo, si no la única del país, que no contaba con un elemento esencial para la formación de sus estudiantes.

El 12 de junio de 2016 el gobierno santacruceño informó que el avión ya estaba en camino y difundió una foto del camión que ya se dirigía hacia la provincia, aportado por una empresa logística a la que agradeció la colaboración.

Según información a la que tuvo acceso La Opiníon Austral, estaba previsto que la carga llegara a destino entre las 9:30 y las 10:30 de la mañana de este jueves 17 de junio de 2026.

El traslado desde la provincia de Santa Fe fue financiado por el Gobierno de Santa Cruz a través del Consejo Provincial de Educación, que asumió los costos logísticos y administrativos del operativo, lo cual inicialmente había sido un obstáculo difícil de superar para el secundario que en Santa Cruz todos conocen como el “Indu 6”.

El hallazgo en un campo de Santa Fe

El Cessna 206, matrícula CP-3487, fue hallado el 21 de noviembre de 2025 en un campo de la localidad de Curupaytí, en el departamento San Cristóbal, de Santa Fe.

Un trabajador rural lo encontró abandonado cerca de la Ruta Nacional N° 34 y dio aviso a las autoridades.

Intervino Gendarmería Nacional y las pericias detectaron rastros de cocaína en la cabina.

Mandan a una escuela de Río Gallegos una avioneta incautada a los narco - 1200 El Cessna 206, matrícula CP-3487, fue hallado el 21 de noviembre de 2025 en un campo de la localidad de Curupaytí, en Santa Fe.

La investigación determinó que la avioneta habría sido utilizada presuntamente en una operación clandestina de transporte de estupefacientes.

Tras quedar bajo custodia judicial en Rafaela, la Justicia Federal resolvió darle un nuevo destino: las aulas.

La escuela que esperaba su primer avión

La Justicia ordenó la entrega de la aeronave bajo la figura de depositario judicial para que sea incorporada al trabajo cotidiano del "Indu 6".

La institución cuenta con una tecnicatura aeronáutica pero era en ese momento una de las pocas escuelas técnicas del país en esa especialidad sin aeronave propia, una limitación central para la habilitación de prácticas ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Pero más allá de la decisión judicial, lograr darle este nuevo destino a la avioneta al principio no parecía sencillo.

Colecta y respaldo oficial

En abril de 2026, estudiantes y familias del establecimiento lanzaron una colecta solidaria para reunir fondos y costear el traslado desde Rafaela.

A través de redes sociales comunicaron que la aeronave representaba una oportunidad única para "formarse como técnicos aeronáuticos con prácticas reales para el mercado laboral".

Avioneta incautada al narco - traslado a escuela industrial de Río Gallegos El traslado de la avioneta desde Santa Fe hasta Río Gallegos, en Santa Cruz.

Finalmente, el Gobierno provincial tomó a su cargo el financiamiento del traslado, que se concretó ahora.

La directora provincial de Educación Técnica, Sandra Ortiz, señaló que la incorporación del Cessna forma parte de una política orientada a fortalecer la educación técnica y a brindar a los estudiantes herramientas concretas para su inserción laboral.

El establecimiento podrá utilizar la aeronave para prácticas de mantenimiento, sistemas aeronáuticos y procedimientos técnicos.