Un jugador de Boca quedó en el medio de una causa por narcotráfico

Hubo allanamientos en el comienzo de esta semana a un familiar del futbolista y el escándalo sigue creciendo.

El entorno familiar del futbolista de Boca, Carlos Palacios, quedó en el centro de la escena judicial en Chile luego de que su suegro, Sebastián Soto Guerra , fuera arrestado en un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) que logró desbaratar una presunta organización dedicada al narcotráfico en Chile .

Según informó el diario El Mercurio , en un allanamiento realizado en una vivienda se decomisaron drogas , dinero en efectivo , teléfonos móviles y vehículos , entre los cuales había uno que figuraba a nombre del actual jugador de Boca .

Los investigadores sospechan además que Palacios sería quien financia el alquiler de la propiedad allanada, cuyo contrato está firmado por la hija de Soto Guerra .

Un auto registrado a nombre de Carlos Palacios

Según la causa judicial, uno de los rodados utilizados por los implicados tiene como titular registral a Palacios. Este hallazgo abrió una nueva línea de pesquisa para intentar determinar cómo llegó ese vehículo a manos de la organización y en qué condiciones legales se encontraba al momento del procedimiento.

Hasta ahora, el futbolista no ha sido imputado formalmente por la Justicia chilena. Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias exactas en las que el automóvil terminó siendo empleado por los investigados.

Entre las hipótesis que baraja la Fiscalía aparecen posibilidades como que el auto haya sido prestado, vendido sin realizar la transferencia correspondiente, o que exista alguna otra explicación de tipo administrativo o legal que justifique su aparición en el operativo.

Detuvieron al suegro de Carlos Palacios

Entre los detenidos en el procedimiento figura el suegro del jugador, quien quedó sujeto a investigación por su presunta participación dentro de la red de tráfico de estupefacientes.

Los elementos incautados durante los allanamientos serán sometidos a peritajes para seguir avanzando en la causa y poder determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Mientras se desarrolla la investigación, la Fiscalía chilena mantiene el foco en reunir pruebas que permitan entender el funcionamiento de la organización y, al mismo tiempo, esclarecer el vínculo del vehículo registrado a nombre de Palacios con los hechos que se investigan.

“Se deberá establecer si efectivamente existe alguna vinculación de este futbolista con la investigación por el delito de tráfico de drogas, o si tuvo alguna participación o conocimiento de los hechos”, informó el fiscal de la causa.

Palacios, un fracaso en Boca

El volante ofensivo llegó al xeneize a fines de 2024. Los primeros partidos bajo el mando de Fernando Gago fueron positivos, pero después se cayó a pedazos, como todo el equipo.

Carlos Palacios

Para colmo, con el correr de los meses se empezó a lesionar seguido y tuvo algunas situaciones en las que evidenció falta de profesionalismo.

Con la llegada de Claudio Úbeda volvió a tener minutos, pero repitió sus comportamientos y malos desempeños, por lo que quedó muy relegado.

Boca pagó casi 5 millones de dólares por la totalidad del pase a Colo Colo. Es uno de los tantos jugadores comprados bajo la gestión de Jua Román Riquelme que no fueron revendidos y por los que muy probablemente no se recupere la inversión.