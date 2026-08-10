Los agentes, de una comisaría de El Calafate, respondieron a la emergencia en una panadería. También requirió atención médica la abuela, que se descompensó.

Una nena de 5 años se ahogó con un caramelo y la salvaron dos policías.

Dos agentes de la Policía de Santa Cruz le salvaron la vida a una nena de cinco años que se ahogaba tras atragantarse con un caramelo que comía mientras caminaba junto a su padre, en la ciudad de El Calafate.

El suboficial escribiente Rodrigo Ferreira y el sargento Esteban Ludueña fueron quienes acudieron al desesperado pedido de auxilio y lograron desobstruir las vías respiratorias de la niña.

Oscar, abuelo de la pequeña, fue quien difundió inicialmente el episodio, al comunicarse con el medio local Ahora Calafate para expresar su agradecimiento público a los dos efectivos que, con su intervención, salvaron a su nieta

También se expresó la mamá de la nena, Camila Sánchez, quien publicó en Facebook un mensaje para los policías: "Agradecida eternamente por cómo actuaron y por haberle salvado la vida a mi hija. Gracias, gracias".

Cómo ocurrió todo

La dramática situación se produjo durante la noche de este domingo 9 de agosto de 2026 sobre la calle Monseñor Fagnano, cerca de la Comisaría Segunda de El Calafate, que se encuentra en el cruce de esa calle con la avenida 17 de Octubre.

Panadería La Genovesa, de El Calafate, Santa Cruz.

De acuerdo con lo que se informó, la nena estaba acompañando a su padre que había ido a hacer compras en una panadería del barrio.

En esa salida, el hombre le compró caramelos a la niña, que comenzó a comer uno mientras caminaban de regreso hacia su casa.

Instantes después, el caramelo se atoró en la garganta de la nena, que comenzó a ahogarse.

En cuestión de segundos, la pequeña dejó de respirar y cayó al suelo. Su padre empezó a gritar pidiendo ayuda y corrió hacia la casa de los abuelos, que estaba a pocos metros.

El pedido de auxilio a la Policía

Al mismo tiempo, una trabajadora de la panadería La Genovesa, donde ocurrió el episodio, llamó al Hospital SAMIC Gobernador Cepernic-Néstor Kirchner, de El Calafate, y al no obtener respuesta, pidió auxilio a la Comisaría Segunda.

Cuando el padre y los abuelos volvieron para llevarse a la nena al hospital, la gente de la panadería les dijo que esperaran a los policías. “La nena no iba a llegar hasta el hospital”, contaron después los propietarios de la panadería en un posteo en redes.

Además, remarcaron que “se seguía llamando a la guardia y no daba el teléfono”.

Ferreira y Ludueña, que estaban en la dependencia policial, acudieron rápidamente y comenzaron a practicarle a la pequeña la maniobra de Heimlich, una técnica que permite destrabar las vías respiratorias cuando un alimento o cualquier objeto las bloquea por completo, impidiendo respirar.

Después de varios intentos, lograron que la nena expulsara el caramelo que se le había trabado en la garganta.

La nena y la abuela, trasladadas al hospital

La intervención de los agentes policiales permitió resolver la urgencia en plena calle y evitar que el episodio tuviera consecuencias mayores.

De todos modos, y por precaución, la niña fue trasladada en un patrullero hasta el Hospital SAMIC, para que le realizaran controles.

No fue la única persona de la familia derivada al hospital local en el móvil de la Policía. También debieron llevar a la abuela de la pequeña quien, producto de la angustiante situación, sufrió una crisis nerviosa y una descompensación.

Tras los chequeos correspondientes y la estabilización de la abuela, ambas fueron dadas de alta.