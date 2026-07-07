Murió un chico de 14 años que chocó en moto con una camioneta en El Calafate: el conductor, detenido

El accidente fatal fue en un cruce de la villa turística de Santa Cruz y la Justicia espera pericias para definir la situación del automovilista.

Murió un chico de 14 años que andaba en moto en El Calafate y chocó con una camioneta: el conductor, detenido.

Un adolescente de 14 años que manejaba una moto por las calles de El Calafate murió en la noche del lunes 6 de julio de 2026 tras sufrir un violento accidente .

El choque fatal contra una Toyota ocurrió en el cruce de Juan Esteban y Rosa Fuentes, en el barrio Cañadón de la villa turística de Santa Cruz .

El conductor de la camioneta quedó detenido e incomunicado por disposición de la Justicia.

El accidente se produjo pocos minutos después de las 20 del lunes y el chico fallecido fue identificado como Alexis Agustín Zúñiga.

Circulaba en la moto por la avenida Juan Esteban cuando, al llegar al cruce con María Rosa Fuentes, impactó violentamente contra la camioneta Toyota que transitaba por el sector.

El impacto fue de enorme violencia y dejó al joven con lesiones gravísimas, según informó Señal Calafate.

Murió en el hospital

Vecinos de la zona alertaron de inmediato a los servicios de emergencia y una ambulancia acudió al lugar para asistirlo.

El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital SAMIC de El Calafate, donde los profesionales médicos realizaron lo posible para salvarle la vida.

Alexis Agustín Zúñiga, el adolescente fallecido al chocar con la moto: iba a cumplir 15 años en noviembre de 2026. La Opinión Austral

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas sufridas, falleció poco tiempo después de ingresar al centro asistencial.

La víctima, según los datos que fueron difundidos oficialmente tras el deceso, habría cumplido 15 años en noviembre próximo.

Por qué quedó detenido el conductor

El hombre que conducía la camioneta Toyota, cuya identidad no fue informada pero trascendió que tendría aproximadamente 55 años, fue inicialmente demorado en el lugar del siniestro.

Tras confirmarse el fallecimiento del adolescente, pasó formalmente a condición de detenido e incomunicado.

La medida fue dispuesta por el juez Carlos Albarracín, titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate.

El magistrado cuenta con un plazo legal de hasta 48 horas para tomarle declaración indagatoria y definir su situación.

Mientras tanto, el hombre permanece alojado en la Comisaría Segunda de la localidad, a disposición de la Justicia.

Su situación procesal dependerá de las pruebas que se incorporen al expediente en las próximas horas.

Pericias clave en El Calafate

Los investigadores trabajan para reconstruir con precisión la mecánica de la colisión.

Entre las medidas ordenadas por el juzgado se encuentran pericias accidentológicas a cargo de la División Gabinete Criminalístico, el análisis de las actuaciones policiales y la información médica lujego de la asistencia brindada a la víctima en el centro de salud local.

También esperan resultados de los estudios toxicológicos practicados al conductor de la camioneta.

La camioneta Toyota con la que chocó el chico de 14 años fallecido en El Calafate.

Hasta la tarde del día posterior al accidente fatal, las autoridades no habían informado oficialmente si el hombre presentaba alcohol u otra sustancia en sangre al momento del hecho.

Otros elementos determinantes para establecer su situación será establecer la velocidad de circulación de ambos vehículos, las prioridades de paso y la trayectoria seguida por cada rodado.

Para este martes, además, estaba prevista la necropsia ordenada por la Justicia sobre el cuerpo del adolescente fallecido.

Amplio operativo policial tras el accidente

Desde los primeros minutos posteriores al choque trabajaron en el lugar efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Comisaría Segunda y especialistas de la División Gabinete Criminalístico.

También participaron agentes de la División de Operaciones Rurales (DOREC).

El objetivo del importante despliegue fue, justamente, garantizar la correcta preservación de la escena y la recolección de evidencia para que los peritos puedan determinar con la mayor precisión cómo se produjo el siniestro.