En Comodoro Rivadavia, la Policía confirmó casos de adolescentes que solo buscan popularidad en redes. Asi, obligan a desplegar operativos costosos.

Simulan su desaparición para ganar seguidores: en la Patagonia quieren cobrarles la búsqueda a los padres.

La Policía de Comodoro Rivadavia , en la provincia de Chubut , acumula más de 100 denuncias de desaparición de personas en lo que va de 2026. La cifra, de por sí preocupante, abarca un fenómeno tanto o más inquietante: el de adolescentes que simulan su desaparición para que la búsqueda se viralice en redes sociales y así sumar seguidores para sus perfiles.

El jefe de la División de Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, Patricio Rojas, confirmó que son cada vez más los casos de adolescentes que se ausentan de sus hogares y, horas después, son hallados.

Rojas hizo referencia a episodios “muy particulares” en los que se pudo constatar que las presuntas desapariciones no eran tales sino hechos fraguados por las propias, supuestas, víctimas.

En tal sentido, contó que la Policía ya elevó un pedido a autoridades judiciales para que los padres de los menores se hagan cargo de los costos de los operativos de búsqueda que se despliegan innecesariamente.

“Nos han pasado casos muy particulares con adolescentes, que algunos lo han hecho con la finalidad de obtener seguidores", le dijo el jefe policial al noticiero por streaming local Ya Sabés.

Patricio Rojas, jefe de la División de Búsqueda de Personas de la Policía de Comodoro Rivadavia.

Puntualmente, el comisario recordó un episodio en el que una chica “había generado hasta un canal para ir evaluando y subiendo todos los pasos que íbamos dando, los mensajes que le íbamos haciendo llegar”.

“Nos bloqueaba de las redes”, agregó, y detalló que cuando la “encontraron”, ella estaba “con una autoestima contenta por una cuestión de que había logrado muchos seguidores".

El planteo de la Policía a la Fiscalía: que paguen

Acerca de la posibilidad de facturar los operativos de búsqueda a los padres -o a la propia persona detrás de la falsa desaparición, en caso de que sea mayor de edad- cuando se comprueba que hubo mala intención, Rojas indicó que ya elevaron la consulta a las autoridades.

"Nosotros se lo hemos planteado a la Fiscalía para evaluar la posibilidad”, dijo, y aclaró que por el momento no ha habido una respuesta oficial.

Respecto de las estadísticas, Rojas comentó que las denuncias por desapariciones de personas en Comodoro Rivadavia ya superan ampliamente los 100 casos en lo que va del año.

"En el primer mes tuvimos 10 casos. En febrero tuvimos 17 y después, en marzo, 15. Abril y mayo tuvimos 19 y después fueron subiendo”, enumeró y remarcó que “todos se han logrado localizar".

Los casos reales en Comodoro Rivadavia

Rojas aclaró, asimismo, que las cifras que proporcionó son la de los casos en los que hubo denuncia, y que en Comodoro Rivadavia se supera el centenar incluyendo también aquellos en los que la localización se efectiviza antes de que la denuncia sea formalizada.

“Muchos (de los casos) no los exponemos en los medios”, agregó el jefe policial.

Acerca de los episodios en los que se produce una desaparición real y no inventada, Rojas señaló que la mayoría de los relacionados con adolescentes suele tener que ver con conflictos familiares o situaciones cotidianas.

"Mayormente, cuando los localizamos vemos que se ausentaron por diferencias con los progenitores, por falta de comunicación o porque se han ido de fiesta", describió.