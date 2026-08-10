Castillo se refirió de ese modo a una decisión de un tribunal revisor de la causa. Insistió en que, pese a las dilaciones, irán por la "perpetua para los asesinos".

Caso Ángel López: el abogado del padre cuestionó a los jueces y dijo que cometieron "una barbaridad".

A cuatro meses de la muerte de Ángel López, la causa judicial se encuentra prácticamente estancada tanto en lo que respecta a los acusados del maltrato que pudo haber derivado en el fallecimiento del nene de cuatro años en Comodoro Rivadavia , Chubut, como a los funcionarios y profesionales que pudieron haber tenido responsabilidad en el caso.

Roberto Castillo , el abogado de Luis López, padre de Ángel, cuestionó la falta de avances en la investigación e insistió en que pedirán “cadena perpetua para los asesinos”.

El letrado también se refirió a una decisión judicial que, según su punto de vista, únicamente sirvió para dilatar los plazos de la causa, y opinó que fue “una barbaridad”.

Para el abogado es "muy difícil" avanzar

Por la muerte de Ángel -quien sufrió un paro cardiorrespiratorio en el Hospital Víctor Sanguinetti de Comodoro Rivadavia tras haber ingresado en coma- están imputados su madre, Mariela Altamirano, y la pareja de ella, Kevin Michel González.

Ángel López murió el 5 de abril de 2026 en Comodoro Rivadavia, Chubut.

También se investiga a los funcionarios del Juzgado de Familia de Chubut que meses antes le había quitado la tenencia a Luis para dársela a Mariela, y a las profesionales que elaboraron los informes en los que se basó esa determinación.

“Acá lo que tenemos es una situación que termina desnudando un sistema que no le da respuestas a la sociedad”, indicó Castillo.

A la vez, se quejó de que resulta “muy difícil” avanzar sobre algunas responsabilidades.

“Nosotros seguimos trabajando”, y dijo que continúan en busca de que la causa llegue a juicio oral. “Aspiramos a buscar una cadena perpetua para los asesinos”, afirmó.

El cuarto informe: "Una barbaridad"

El informe médico solicitado por los defensores oficiales de Altamirano y González es, para Castillo, el principal condicionante que está frenando el expediente.

Roberto Castillo y Luis López durante una de las marchas.

El pedido de las defensas había sido rechazado en primera instancia pero luego un tribunal revisor integrado por dos jueces revirtió esa decisión y habilitó a que el cuerpo médico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga.

“La defensa había solicitado un cuarto informe médico, que el juez de primera instancia rechazó porque dijo que era dilatorio, que no tenía ninguna clase de sentido”, sostuvo Castillo.

“La verdad que fue una barbaridad que le hayan dado otra vez intervención a los profesionales cuando ya tenemos tres informes de los médicos”, insistió.

En lo que respecta a las posibles actuaciones contra quienes definieron la tenencia de Ángel, Castillo aclaró que aún no realizaron una denuncia -algo que pretende Luis López- pero que están “dentro de los plazos” para hacerlo, y que apuntan al “juez, la defensora de menores y una psicóloga más”.

La familia paterna de Ángel viene reclamando públicamente que se determine qué ocurrió durante las intervenciones institucionales previas y si existieron acciones u omisiones que pudieran haber incidido en la situación.

"Del caso Ángel no se dijo nada"

Castillo cuestionó también la intervención de un equipo interdisciplinario que analizó lo realizado en esa instancia.

Para la defensa, Ángel murió por bronquiolitis. Según la querella, fue por los golpes en la cabeza.

Otro de los puntos cuestionados por Castillo fue la intervención realizada posteriormente por un equipo interdisciplinario.

“El motivo por el cual se realiza la intervención es el caso Ángel”, detalló, y dijo que, en cambio, se formularon conclusiones referidas a cuestiones generales y administrativas. “Del caso Ángel no se dijo absolutamente nada”, remarcó.

“Yo entiendo que hay muchos intereses creados, hay muchos vínculos creados y se protegen entre ellos”, denunció el abogado

“Para nosotros es complejo, es difícil, pero vamos a insistir y vamos a trabajar con las armas que tenemos para terminar haciendo justicia”, completó.