Un tribunal revisor desautorizó al juez de Comodoro Rivadavia y habilitó un nuevo informe pericial. Los argumentos de la defensa.

Caso Ángel López: por qué llegó a la Corte Suprema de Justicia la causa por la muerte del nene en Chubut.

Como pretendía la defensa de Mariela Altamirano y Michel Kevin González -los dos imputados por la muerte de Ángel López-, la causa que investiga un presunto homicidio del niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, Chubut , llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Alejandro Varas , abogado de la madre y el padrastro de Ángel, quienes están acusados de haber maltratado y golpeado al nene y provocar su fallecimiento, defendió la decisión del tribunal revisor que revirtió el rechazo inicial del juez Alejandro Soñis y habilitó la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema.

El pedido de la defensa había sido cuestionado por Roberto Castillo -abogado del padre de Ángel, Luis López - y Soñis hizo lugar a esa postura, pero este miércoles, los jueces Raquel Tasello y Martín Cosmaro le dieron la razón a Varas.

Para el representante de Altamirano y González, la solicitud no busca dilatar el proceso judicial -como había planteado Castillo- sino garantizar que todas las conclusiones científicas sean revisadas por el máximo organismo pericial del país.

Alejandro Varas, defensor oficial de Chubut - Caso Angel López Alejandro Varas, el defensor de Mariela Altamirano y Michel González en el caso Ángel López.

"La defensa tiene derecho a cuestionar las conclusiones periciales cuando considera que existen aspectos que deben ser aclarados. Lo que buscamos es que intervengan especialistas independientes y que puedan analizar toda la documentación disponible", le dijo al medio local Adnsur.

Sostuvo, asimismo, que la intervención del cuerpo médico de la Corte “permitirá contar con una mirada técnica adicional sobre las causas de muerte determinadas hasta el momento” y aportar elementos relevantes para el juicio.

Lo que pasó en el hospital de Comodoro Rivadavia, en discusión

El pedido de la defensa es que el Cuerpo Médico Forense determine si las lesiones que presentaba el niño tenía entidad suficiente para provocar su muerte y si resulta válido el límite temporal de menos de 12 horas que uno de los estudios atribuyó a esos traumatismos.

La autopsia sobre el cuerpo de Ángel detectó al menos 20 hematomas en su cabeza, además de un cuadro de bronquiolitis y bronconeumonía sin tratar.

Mariela Altamirano y Michel Kevin González, la mamá de Ángel López y su pareja Altamirano y González fueron imputados por homicidio por la Justicia de Chubut.

El letrado sostiene que si las lesiones en el cráneo se produjeron en las 12 horas previas al deceso, no pudieron haber sido provocadas antes de que Ángel ingresara a la Guardia del Hospital Regional Víctor Sanguinetti de Comodoro Rivadavia y dejara de estar al cuidado de su madre y su padrastro.

Por tal razón, la defensa cuestiona que esas lesiones se hayan originado por golpes y considera que pudieron haber sido consecuencia del electroencefalograma que le efectuaron al niño.

Sin plazos para la Corte

Varas insistió en que la revisión pericial “no implica desconocer el trabajo realizado por los especialistas que actuaron anteriormente, sino contrastar las conclusiones alcanzadas con una nueva evaluación científica”.

A la vez, subrayó que se trata de una garantía constitucional que asiste a cualquier persona sometida a proceso penal.

Acerca de los tiempos que demandará esta nueva pericia, el abogado aclaró que será el propio Cuerpo Médico Forense el que determine el plazo que requerirá el estudio de la documentación y la emisión de un dictamen.