Brutal: iban caminando tras salir del boliche y les partieron la cabeza con bloques de cemento para robarles

Dos hombres sufrieron fracturas de cráneo cuando, sin mediar palabra, tres sujetos se abalanzaron sobre ellos. Siguen prófugos y hay críticas a la policía.

El jefe de la Comisaría 4ta de Comodoro Rivadavia dijo que desde que asumió en el cargo nunca vio una situación de vilencia de tal magnitud en su jurisdicción (imagen ilustrativa)

Dos hombres de 35 y 33 años quedaron seriamente heridos en el centro de Comodoro Rivadavia tras un brutal ataque con bloques de cemento a la salida de un local bailable.

Ambos sufrieron fracturas de cráneo y debieron ser internados de urgencia en el Hospital Regional , donde los médicos confirmaron la gravedad de las lesiones.

A más de tres dias de la brutal agresión, los responsable permanecen prófugos y no hay detenidos. Y la familia denuncia “inacción policial”.

Temprano a la mañana y en pleno centro

El hecho ocurrió el domingo 21 de junio entre las 6 y las 7 de la madrugada, en la intersección de las calles España y Ameghino de la ciudad de Chubut, cuando las víctimas regresaban caminando tras pasar la noche en un boliche.

Dos o tres personas las interceptaron sin mediar palabra y comenzaron a golpearlas en la cabeza con bloques de cemento y piedras, según precisó Adrián, hermano de una de las víctimas, al programa "Buen Día Comodoro" de SETA TV.

Luego de lastimarlos gravemente, les sacaron los celulares y la plata que llevaban encima y huyeron.

A pesar de la gravedad de las lesiones, ambos lograron caminar hasta el hospital, dejando un rastro de sangre que se extendió por varias cuadras del centro y que horas más tarde sorprendió a los vecinos y resultó clave para la reconstrucción de lo sucedido mientras las víctimas permanecían internadas.

Fracturas de cráneo

Uno de los muchachos atacados presentó dos fracturas de cráneo, múltiples cortes en el rostro y heridas con sutura.

El otro sufrió una fractura craneal, cinco puntos de sutura y un fuerte traumatismo en la zona de la sien.

Según relató la familia de uno de ellos, los médicos detectaron coágulos entre el hueso y el cerebro en al menos uno de los casos.

Tras el rastro de sangre y en busca de cámaras

Mientras las víctimas estaban internadas, Adrián se ocupó de reconstruir lo sucedido.

Después de ver a su hermano y ante la falta de respuestas, el muchacho se puso a tratar de reconstruir lo sucedido.

Hospital de Comodoro Rivadavia Según se quejó la familia de uno de los hombres atacados, la policía recién fue al hospital a tomar la denuncia cuando el caso se viralizó en las redes (foto de archivo).

"A las nueve de la mañana salgo del hospital, veo sangre y empiezo a seguirla. La seguí hasta Ameghino y encontré los charcos donde había pasado todo."

Después, se puso a recorrer comercios y tocar timbres de vecinos para obtener grabaciones de cámaras de seguridad privadas.

Ayuda de comerciantes y vecinos

"La gente me ayudó muchísimo. Todos los comerciantes revisaron las cámaras y me dieron los videos que tenían", contó.

A través de las redes sociales también recibió información de vecinos que habían visto sangre en otras calles o conocían la existencia de otras cámaras. "Así fui armando el recorrido", explicó.

Brutal ataque en Comodoro Rivadavia - les partieron la cabeza a piedrazos para robarles - video cámara Uno de los videos de cámaras de seguridad privadas que consiguió el hermano de una de las víctimas muestra a un hombre que se acercó a pedirles plata momentos antes del brutal ataque.

Entre las imágenes obtenidas aparece un hombre que, según recordaron las víctimas, les había pedido dinero minutos antes del ataque.

Ahora, la investigación busca determinar si ese sujeto tuvo participación en la agresión.

"Más que un robo, un intento de homicidio"

Adrián describió una escena de violencia extrema. Los agresores no pidieron dinero ni otras pertenencias antes de golpear.

"No les dijeron 'dame el celular' o 'dame la billetera'. Directamente fueron y les pegaron con bloques de cemento. Es una bestialidad", señaló.

La modalidad llevó a la familia a cuestionar la carátula del hecho. "Les pegaron hasta dejarlos prácticamente inconscientes y después les sacaron las cosas. Para mí esto fue más un intento de homicidio que un robo", afirmó Adrián.

Uno de los médicos que atendió a su hermano fue más directo: Nos dijo que "un golpe más y hoy mi hermano no la contaba", explicó.

Dos días sin poder masticar

También contó que su hermano "recién ayer (por el martes 23 de junio de 2026) pudo volver a comer porque no podía ni masticar del dolor de cabeza”.

Y agregó: “Ahora puede caminar de a poco y los médicos le indicaron medicamentos anticonvulsivos porque esa parte quedó muy sensible",

Adrián también descartó que hubiera existido algún incidente previo dentro del boliche.

"Son personas que trabajan, tienen hijos, se juntan a comer un asado, no son de pelearse en un boliche. Iban caminando tranquilos cuando los atacaron", remarcó.

Hizo una reflexión que sintetiza la conmoción de la familia: "Si hacían esto con una mujer, con un chico o con una persona mayor, la mataban."

Queja por un pedido inesperado de la policía

Desde la familia de uno de los atacados cuestionan la respuesta que dio la policía cuando les llevaron el caso, y le adjudica responsabilidad al hecho de que, hasta el momento, no haya pistas firmas sobre los responsables del ataque.

Cuando Adrián se presentó en la comisaría con videos, fotografías y el lugar exacto del ataque, le dijeron que la denuncia solo podían hacerla las víctimas, que en ese momento estaban internadas.

"Les expliqué que mi hermano estaba internado con una fractura de cráneo. Me dijeron que cuando le dieran el alta fuera con los papeles del hospital para recién ahí hacer la denuncia", contó.

Según su testimonio, recién después de que el caso se difundió en redes sociales y tuvo repercusión, mandaron agentes al Hospital Regional a tomar la denuncia.

Denuncia sin novedad

Para entonces, habían pasado varias horas que Adrián entiende que fueron cruciales. "En ese tiempo las cámaras podían borrarse y muchas pruebas podían perderse", argumentó.

Hasta el momento en que salió a hablar d elo sucedido, ni él ni las víctimas habían recibido novedades de la investigación ni copia de la denuncia.

"No me llamó nadie. No sé si siguieron con las cámaras que entregué. Hasta ahora no tuve ninguna respuesta", protestó.