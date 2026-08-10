La influencer Rocío Inostroza lo acusó de exhibiciones obscenas durante un viaje nocturno en micro desde Bariloche. Le aplicaron una orden de restricción.

Habló el hombre denunciado por acoso por una ex panelista de Gran Hermano: cuál fue su explicación.

El hombre que fue detenido en la terminal de ómnibus de Comodoro Rivadavia , Chubut , tras una denuncia por acoso realizada por la influencer y ex panelista de Gran Hermano Rocío Inostroza, hizo su descargo público y negó las acusaciones de la chubutense.

Inostroza -quien fue panelista de la edición 2023 de Gran Hermano - difundió en sus redes el episodio que presuntamente le ocurrió durante un viaje nocturno entre Bariloche y Comodoro Rivadavia a bordo de un ómnibus de la empresa Vía TAC.

La joven incluso publicó un video del momento en el que el micro llega a la terminal y ella denuncia el episodio que concluyó con la detención del acusado en un operativo llevado a cabo por la Policía del Chubut.

Los efectivos policiales ya estaban allí, esperando el micro, tras haber sido alertados por un llamado al 911.

Rocío Inostroza, la influencer ex Gran Hermano que hizo la denuncia por acoso sexual.

Según contó Rocío, durante el viaje ella se levantó para ir al baño y, al regresar, el hombre, que viajaba en asiento de al lado, empezó a mirarla fijamente y después, a reírse y tomarse el pene.

La versión del acusado

El acusado dio una versión completamente opuesta, en una entrevista que le realizó el streaming local Seta TV.

Dijo que ella volvió del baño y le preguntó “por qué la miraba tanto”.

“Me pregunta si yo le quería preguntar algo o si me pasaba algo”, contó el hombre, quien se identificó como Nicolás.

Según relató, él le respondió que no. “Me pareció incómoda la situación porque es raro que alguien te pregunte así. Entonces agarro mis cosas y me cambio de asiento”, aseguró.

“Encima me lo preguntó de una, medio mal. No es que me lo preguntó bien. Ya de entrada fue medio raro”, agregó.

"Dice que bajé desesperado y nada que ver"

El acusado también se refirió a otra situación relatada por la influencer, según la cual, cuando el micro paró en la localidad de Sarmiento, ella intentó pedirles ayuda a los choferes y no logró que la tomaran en serio.

Nicolás dijo que las cosas no fueron así. “Cuando llegamos a Sarmiento, agarré mi cigarrillo y me bajé a fumar”, afirmó, y dijo que los conductores podían confirmar la versión porque ya había hecho lo mismo en paradas anteriores.

“Ella dice que bajé desesperado, como ocultando algo. Y nada que ver. Yo había bajado a fumar”, insistió.

“Ahí fue cuando ella empezó a grabarme, empezó a decir que yo había sacado las partes y que... bueno, ahí el chofer quedó medio...”, contó, y aseguró también que uno de los conductores incluso se sorprendió por la reacción de la joven.

“Ella supuestamente llamó a la Policía de Sarmiento, pero la Policía de Sarmiento jamás llegó ahí”, dijo el hombre.

Eso, para él, es llamativo porque la Comisaría de Sarmiento queda muy cerca de la terminal. “Si una mujer es acosada, la Policía llega y actúa enseguida. Es más, nos hubiesen dejado demorados ahí en Sarmiento”, consideró.

Antecedentes judiciales: la explicación

Después, al llegar a Comodoro Rivadavia fue detenido y quedó bajo arresto durante toda la noche, “hasta el mediodía, más o menos, tipo 11.30, 11.40”.

Tras la audiencia judicial realizada en Comodoro Rivadavia recuperó la libertad. “Ahora está en investigación el caso. Me dijeron que iba a estar en investigación unos meses”, explicó, y aclaró también que le aplicaron “una restricción de acercamiento”.

El acusado remarcó que no conocía a la influencer. “Jamás la vi”, afirmó.

Respecto de los antecedentes judiciales que tiene y que Inostroza divulgó, dijo que están relacionados con un accidente de tránsito, ya que en el pasado trabajó como remisero y taxista.

“Me está afectando un montón esto”, afirmó el hombre, quien dijo que es padre de dos nenas de 8 y 11 años y un nene de 10 que vieron el video que Rocío publicó en sus redes y rápidamente se viralizó.

También dijo que está asesorándose y evaluando accionar contra Inostroza porque “ella está subiendo cosas y la sigue”.