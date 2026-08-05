Gran hermano generación dorada: quién ganó la vivienda prefabricada de esta temporada

Una de las participantes de Gran Hermano abrió la puerta al primer intento y se llevó una vivienda prefabricada . Conocé el emotivo momento.

La gala del martes 4 de agosto dejó uno de los momentos más emotivos de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) . Después de varias semanas de expectativa por el desafío de las llaves, finalmente la casa encontró dueña. La protagonista fue la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos, quien logró abrir la cerradura con la llave número 84 y, además de quedarse con la vivienda, obtuvo el liderazgo de la semana 24 y la inmunidad.

El programa había construido una fuerte expectativa alrededor del premio , luego de la entrega del auto, semanas atrás. Sin embargo, el desenlace llegó mucho antes de lo previsto, ya que la puerta se abrió cuando todavía faltaba que la mayoría de los participantes intentara su suerte. Antes de introducir la llave en la cerradura, Yipio explicó por qué había elegido ese número:

“Por mi papá, era el que jugaba a la timba”, contó frente a Santiago del Moro y al resto de sus compañeros. La decisión tenía un profundo significado personal y terminó convirtiéndose en una de las escenas más recordadas de la noche. Cuando la puerta finalmente se abrió, la participante no pudo contener la emoción. Se arrojó al piso, celebró haciendo un “angelito” y dedicó unas palabras a su padre: “Papá, te amo. Gracias”.

Cómo fue el desafío que definió a la ganadora de la casa

Antes de comenzar la prueba, Santiago del Moro recordó las reglas del juego. Los participantes considerados “originales”, es decir, quienes ingresaron desde el inicio de la competencia —entre ellos Juanicar, Pincoya, Luana, Zilli y Tamara Paganini— disponían de dos llaves para intentar abrir la puerta. En cambio, quienes ingresaron más adelante contaban con una única oportunidad.

Tras el sorteo del orden de participación, Zilli fue la primera en probar suerte, seguida por Pincoya, Luana, Juanicar y Sol. Ninguno consiguió abrir la cerradura. Cuando llegó el turno de Yipio, el conductor detuvo al resto de los jugadores que ya se preparaban para participar porque la llave número 84 abrió la puerta en el primer intento.

La recompensa no terminó con la obtención de la vivienda. Del Moro anunció que Yipio también se convirtió en la líder de la semana 24, un beneficio que le garantiza inmunidad y la continuidad en la competencia por al menos una semana más. Además, accederá a una ventaja estratégica: podrá observar tres confesionarios de las nominaciones de sus compañeros, tal como ocurrió la semana anterior con Pincoya.

Esa información podría resultar determinante para definir sus próximos movimientos dentro de la casa. Las nominaciones volverán a realizarse bajo la modalidad de voto negativo, el mismo sistema que en la gala anterior derivó en la eliminación de Steffany “Campanita” Pereira.

YIPIO GANÓ LA CASA!!

Con el número 84 que eligió por su papá, y es la nueva líder semanal! pic.twitter.com/KvGoRVCsPm — (@HaditaChisme) August 5, 2026

Una revancha personal para Yipio

El triunfo también representó una revancha para la humorista uruguaya. Durante la prueba por el auto no pudo competir porque debió abandonar temporalmente el reality debido al delicado estado de salud de su madre. En aquella oportunidad, el vehículo quedó en manos de Yanina Zilli, quien había explicado que eligió su número simplemente “porque lo agarré”.

Esta vez, la historia fue diferente. El número 84 tenía un valor emocional ligado a su padre y terminó marcando uno de los momentos más significativos de la edición. Con este resultado, Yipio se convirtió en la décima participante distinta en ejercer el liderazgo desde el inicio del reality y comienza una semana que promete modificar el desarrollo del juego: no solo estrenará una casa propia, sino que también tendrá en sus manos una ventaja estratégica que podría influir en el futuro de Gran Hermano Generación Dorada.