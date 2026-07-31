El ataque de llanto de Sol Abraham tras la salida de Cinzia de Gran Hermano

La participante lloró desconsolada tras un fuerte juego que propuso el big. Qué dijo en el confesionario por los ataques.

Sol Abraham vive horas durísimas. De llanto en llanto. Se desconsoló hace apenas un día cuando tuvo un acalorado cruce con Charlotte Caniggia durante un juego que propuso Gran Hermano donde se sacaron chispas con fuertes frases que no midieron los sentimientos de las personas protagonistas.

Luego de la salida de Cinzia , que se fue de la casa producto de la fuerte caída que tuvo en el interior de la casa, sufrió nuevamente con un cruce picante con varios de sus compañeros en un juego similar al que terminó generando un duelo picante con la hija de Claudio Paul Caniggia.

Gran Hermano propuso un enfrentamiento picante: arriba del ring, con ropa de boxeadores, todos contra todos y frases picantes que generaron más que un dolor. Sol fue el blanco perfecto de todos.

Sol dice que Andrea metió a su hija en el juego,

Yipio le dice que es ella que mete a su hija y le parece repugnante ,Sol se pone a llorar por que todos la atacan por eso #GranHermano pic.twitter.com/8pB7QBMe9B — Onlinetv (@Onlinetv2025) July 30, 2026

Primero Yipio y Sol se cruzaron. El principal cuestionamiento llegó debido a que le reprochaban que hacía mención a su hija en el juego, un acto que no caía bien: "Nadie te la nombró, vos la usas".

Tamara le sigue diciendo por que usa a su hija en el juego a Sol, se va llorando #GranHermano pic.twitter.com/keM5gS5VRj — Onlinetv (@Onlinetv2025) July 30, 2026

"Sos así, tirás el golpe bajo, arruinas a la gente, los hacés saltar, los acusas de violentos", dijo Yipio, mientras que Abraham soltó: "No significa que no me duela, pero estoy acá y no me voy a ir hasta que la gente lo decida". Ante eso, lloró: "Me señalan con el dedo diciendo que uso eso, eso es feo".

"Lamento tu dolor, pero no es descabellado que no te creamos. [...] No me siento mal por no creerte", se sumó Tamara Paganini contra Sol. Luego, profundizó su enojo: "¿Por qué no protegés a tu hija, chabona? Vos la traes, poniéndote a llorar y la gente te está viendo".

Sol llorando en el confe por que le dijeron cosas fuertes #GranHermano pic.twitter.com/YKKGqxZSub — Onlinetv (@Onlinetv2025) July 30, 2026

Entre un sinfín de críticas, Juliana Díaz saltó a defenderla. No alcanzó, y Sol terminó en el confesionario para descargar todo el dolor que había sufrido en las últimas horas.

Qué dijo en el confesionario

En diálogo con el psicólogo del reality, confesó: "Me dicen cosas fuertes, yo no quiero esto". Ante esto, el confesionario fue un lugar de descargo.

Horas antes, Charlotte Caniggia le tiró a Sol Abraham el nombre de su ex, ella entró en crisis y lloró

Gran Hermano vivió un momento de suma tensión en el interior de la casa. Charlotte Caniggia y Sol Abraham se sacaron chispas en un careo que organizó el big para generar una revolución entre los jugadores.

Después de un cruce intenso, Charlotte fue durísima en sus palabras con una acción contundente que le generó dolor a Abraham. Cuando Cinzia intentaba a hablar, Sol escuchó un nombre que le removió los pensamientos y generó un enfrentamiento a la mediática: "¿Vos me nombraste al padre mi hija?".

"Vos me dijiste que yo estoy acá por mi papá, entonces yo te respondo que vos por tu exmarido", dijo la hija de Claudio Paul Caniggia. Ante eseo Sol contó que lo nombró debido a que Charlotte afirmó orgullosamente que era la hija del exfutbolista.

Ante eso, Sol esbozó: "¿Qué tiene que ver el padre de mi hija con el juego? Por cosas personales, sí me enojo. Eso es ser mala persona, sos una desubicada y una maleducada, yo no hablo de tu familia", lanzó. "Mala sos vos por reírte de Manu por su perro muerto. Nadie te dijo nada, nena", agregó Charlotte.

Charlotte dejo llorando a Sol!

que buena actriz es #GranHermano pic.twitter.com/eba7dyJBiF — MF (@MundoFamososOk) July 29, 2026

"Vos querés ensuciarme. Estás loca, sos mala". "Hasta ahí es mi límite. [...] Yo no juego con eso. Acá queda constancia que si le devuelvo algo a ella, va a ser una respuesta", sentenció Sol Abraham.

En medio de un llanto que no pasó desapercibido, Yipio se lo tomó con liviandad al no creerle. "Yo no quiero que se nombre mi privacidad porque no la muestro afuera ni adentro", dijo Abraham cuando Caniggia intentaba poner paños fríos.

otra vez queda demostrado que todos siguen jugando a ganarle a Sol y no a ganar Gran Hermano #GranHermano pic.twitter.com/ftL8eZ1DnF — lautrolo (@itslautrolo) July 29, 2026

Luego de que compañeros como Campanita, Juani Car y Yipio afirmaron que Sol busca golpes bajos con cosas personales, afirmó: "Realmente no sabía si la mejor decisión era volver y para mi es un esfuerzo diario estar acá porque en unos días cumple años mi hija". Luego, se ahogó en llanto.

"Yo no quiero que se nombre mi privacidad porque no la muestro afuera ni adentro", aclaró Sol. Luego de esto, Charlotte dijo: "Haces un circo Sol, ¿no te da vergüenza? Te bancás el vuelto, vos me hiciste lo mismo".