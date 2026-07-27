Espectáculos La Mañana Thiago Medina El particular sueño que cumplió Camilota a sus 32 años: "Siempre lo soñé"

La hermana del ex Gran Hermano Thiago Medina mostró en sus redes sociales su felicidad por cumplir un sueño que tuvo toda su vida. + Agregar LM Neuquen en







Camilota, hermana de Thiago Medina, fue una de las figuras que tomó relevancia por fuera de la imagen de quien ingresó en la casa. Más allá de haber cumplido el sueño de codearse con la fama y tomar protagonismo en el mundo del espectáculo, en los últimos días pudo tachar uno importante en su vida que estaba pendiente en la lista de sueños.

Gran Hermano le cambió la vida a varios participantes que pasaron por él, uno de los formatos que en los últimos años atrapó la mirada de un importante grupo de fanáticos que lo siguen a diario. No solo esto tuvo impacto en quienes ingresaron, sino que también familiares vivieron cambios importantes en su vida producto a esa visibilidad.

Cuál fue el sueño cumplido de Camilota Lejos de los sueños descollantes y lejanos, Cami mostró en sus redes sociales parte de su viaje en avión, un deseo que tenía pendiente y buscaba cumplir. “Siempre soñé con subir a un avión. Después de 32 años, hoy pude cumplir ese sueño y mi felicidad se refleja en esta sonrisa”, contó en un escrito expuesto en su cuenta de Instagram, por la actividad que realizó junto al equipo de fútbol amateur al cual pertenece.