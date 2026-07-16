Lo encontraron tirado en la calle tras Argentina-Inglaterra. Versiones indicaban que, según contó a la policía, su mujer y un sobrino le habían pegado.

Caso Ángel López: qué dijo la pareja del papá del nene fallecido luego de que él apareció borracho y golpeado.

Lorena Andrade , pareja de Luis López y madre del corazón de Ángel López , desmintió que ella y su sobrino hayan agredido físicamente al padre del nene de cuatro años cuya muerte del 5 de abril de 2026 en un presunto caso de maltrato infantil conmocionó a Comodoro Rivadavia y al país.

Luis había sido encontrado golpeado y alcoholizado en la vía pública la noche del miércoles, y luego, en el hospital, señaló a Andrade y a un sobrino de ella como responsables de lo que le había pasado.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas , Andrade aseguró que el miércoles miraron junto a López el partido de la Selección ante Inglaterra .

Según su relato, a partir de ese momento él "tomó y se puso mal porque se acordó de Ángel".

"Quería ir a la calle, lo quisimos frenar con mi sobrino, se cayó y se terminó yendo hasta que lo encontraron", consignó la mujer, a quien el propio Ángel llamaba mamá.

"No denunció a nadie"

La respuesta de Andrade ante las versiones que circularon en portales de noticia locales rechazó de plano las versiones sobre una denuncia y una agresión contra su pareja.

"El no denunció a nadie y nosotros no lo golpeamos. Somos quienes estamos en todo y tratamos de contenerlo. Él ya no da más. Inventan cosas, hablan por hablar", se quejó la mujer.

Ángel López tenía 4 años: murió el 5 de abril de 2026 en el Hospital de Comodoro Rivadavia.

La madre de crianza del nene fallecido insistió con que "nunca lo golpearon" y remarcó que luego del episodio, Luis está en su casa con ella, desde donde continúan con la lucha para pedir justicia para Ángel.

Más críticas al Poder Judicial

De hecho, Andrade volvió a apuntar contra el Poder Judicial de Comodoro Rivadavia por la falta de respuestas en la causa por la muerte del nene. Calificó la situación de "horrible" y sostuvo que "es la ciudad de la corrupción".

Los cuestionamientos se inscriben en una línea de reclamos sostenidos por la pareja desde la muerte de Ángel, en abril pasado.

La familia denunció penalmente a la psicóloga que intervino en la revinculación del niño con su madre biológica, detenida e imputada de homicidio junto a su pareja y padrastro del menor, y viene señalando irregularidades en la actuación de la justicia.

Cómo lo encontraron en Comodoro Rivadavia

Personal de la Comisaría Seccional Cuarta acudió cerca de las 21:50 del miércoles al cruce de las calles Polonia y 10 de Noviembre, en Comodoro Rivadavia, tras un aviso sobre un hombre tirado en la vía pública.

Al llegar, los efectivos notaron que estaba borracho y con golpes visibles en distintas partes del cuerpo.

Según fuentes policiales citadas por medios de la ciudad petrolera de Chubut, en un primer momento López manifestó no recordar cómo había llegado al lugar.

Por prevención, fue trasladado al Hospital Regional, donde se determinó que sus lesiones no eran graves.

Según esas primeras versiones periodísticas, el papá de Ángel le habría contado a la policía que momentos antes había mantenido una discusión con su pareja y con un sobrino de ella, quienes, según habría dicho, lo habían agredido físicamente.

La muerte de Ángel López: ¿maltrato infantil?

Ángel López tenía cuatro años cuando murió, luego de ingresar al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia en paro cardiorrespiratorio.

Por el hecho están detenidos e imputados su madre biológica, Mariela Altamirano, y la pareja de esta, Michel Kevin González.

Lorena Andrade, madre de crianza de Ángel, junto a Luis López, el papá del nene fallecido en Comodoro Rivadavia.

La custodia de Ángel le había sido quitada a Luis López y Lorena Andrade en noviembre de 2025, cuando un Juzgado de Familia ordenó la revinculación con la madre biológica.

Cinco meses después, el niño murió. Y su familia paterna apuntó desde el primer momento contra Andrade y el padrastro; y contra laa decisión que habían tomado los especialistas del sistema de protecciees e Comodoro Rivadavia.

Una causa que llegó hasta la Corte Suprema

La fiscalía y la querella encabezada por el abogado Roberto Castillo en representación del padre del nene, sostienen que el niño murió por más de 20 golpes recibidos en la cabeza.

La defensa de los imputados postula que la muerte derivó de una patología pulmonar previa.

Como ambos elementos aparecen en las pericias forenses que se incorporaron a la causa, pidieron entonces la intervención del Cuerpo Médico Forense, para analizar los resultados de los estudios al cuerpo del menor fallecido, pedido que fue aceptado por la justicia de Chubut.