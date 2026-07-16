Según la Policía de Comodoro Rivadavia, lo encontraron en la calle y debieron llevarlo al hospital. Mientras tanto, la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia.

Caso Ángel López: el papá del nene muerto apareció borracho y golpeado y acusó a su pareja.

Un confuso episodio que tuvo lugar en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut , involucró este miércoles por la noche al padre de Ángel López, el nene de cuatro años cuya muerte -presuntamente por golpes recibidos en la casa de su madre- generó una fuerte conmoción en todo el país y un resonante caso judicial.

Según informó el medio local Adnsur, fuentes de la Policía de Comodoro Rivadavia confirmaron que Luis López, el papá de Ángel, fue encontrado en la calle, alcoholizado y golpeado, durante la noche del miércoles, después del partido que Argentina le ganó a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

López debió ser trasladado al Hospital Regional Víctor Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia, y, de acuerdo con las versiones, acusó a su pareja, Lorena Andrade, con quien viene reclamando justicia para Ángel y sosteniendo que una de las razones de la muerte del niño derivó de que le quitaran la tenencia a ellos dos y se la dieran a la madre biológica, Mariela Altamirano.

La intervención de la Policía de Comodoro Rivadavia

Personal de la Comisaría Cuarta de Comodoro Rivadavia recibió un aviso en referencia a una persona lesionada que se hallaba en la esquina de las calles Polonia y 10 de Noviembre, cerca de las 21.50 de este miércoles.

Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia.

Cuando llegaron al lugar de la denuncia, los agentes encontraron a un hombre sentado en el suelo, con visibles golpes en distintas partes del cuerpo y en aparente estado de ebriedad.

La información brindada por la Policía al medio local es que el hombre fue identificado como Luis Armando López, el padre de Ángel.

Al principio, López les habría manifestado a los efectivos de la fuerza de seguridad que, a causa de la borrachera, no recordaba cómo había llegado hasta allí.

Por las condiciones en las que se hallaba, se dispuso que una ambulancia lo trasladara al Hospital Regional para que le realizaran controles médicos y las curaciones que requirieran las lesiones que mostraba.

La versión de lo ocurrido

Una vez evaluado por el personal de salud, López habría podido contar qué fue lo que le había ocurrido.

Según se dijo, indicó que un rato antes había mantenido una discusión con su pareja y con un sobrino de ella, quienes, entre ambos, lo habrían agredido.

Luis López y su pareja durante un pedido de justicia por Ángel.

Las fuentes policiales confirmaron que el hombre presentaba varios golpes distribuidos en todo el cuerpo, pero que no eran lesiones de gravedad.

De todos modos, quedó en observación médica mientras aguardaba recuperarse del estado de intoxicación alcohólica para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el presunto ataque.

El caso Ángel y la Corte Suprema de Justicia

Por el momento, la investigación continúa y no trascendieron medidas judiciales adoptadas respecto de las personas señaladas por López como presuntos agresores.

Por la muerte de Ángel, ocurrida en abril después de que ingresó al hospital de Comodoro Rivadavia en paro cardiorrespiratorio, están detenidos e imputados Mariela Altamirano, la ex pareja de Luis López y mamá del niño, y su pareja actual, Michel Kevin González.

La causa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo Cuerpo Médico Forense debe analizar los resultados de la autopsia para determinar si Ángel murió por golpes recibidos en la cabeza, como sostiene Roberto Castillo, el abogado de Luis López, o si los hematomas en su cráneo fueron producto de un electroencefalograma que le hicieron tras la internación, y la muerte derivó de una patología pulmonar previa, tal como postula la defensa de Altamirano y González.