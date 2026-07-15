En las principales ciudades funcionan, incluso en algunas donde la ley local las prohíbe. Exigen que el ENACOM impida entrar a las app.

Taxistas de toda una provincia le pidieron al Gobierno que bloquee Uber, Cabify y Didi en los celulares.

Asociaciones de taxistas de todas las ciudades principales de una provincia de la Patagonia argentina realizaron una presentación oficial en el Ente Nacional de Comunicaciones ( ENACOM ) para que el organismo que regula y controla las telecomunicaciones en la Argentina bloquee las aplicaciones de viajes como Uber , Cabify o Didi .

El pedido fue realizado por organizaciones de las ciudades de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Rawson, Trelew y Esquel, en la provincia de Chubut .

La solicitud plantea que, directamente, deje de ser posible acceder desde el teléfono celular a las apps de transporte para registrarse o pedir un auto.

Puerto Madryn fue más allá

En algunas de estas ciudades, el transporte por aplicaciones está prohibido por las ordenanzas vigentes y en otras no pero no hay una normativa que lo regule. Sin embargo, y más allá de los eventuales controles municipales, funcionan: los usuarios las utilizan por comodidad y los choferes, porque no tienen otro medio de subsistencia o necesitan sumar ingresos para llegar a fin de mes.

En el caso de Puerto Madryn, los taxistas informaron que realizaron un pedido de bloqueo al gobierno provincial de Chubut y que lo harán también a las autoridades municipales.

Edgar Sandanella, de la Asociación de Propietarios de Taxis de Puerto Madryn.

“El municipio ha sido muy pasivo”, afirmó Edgar Sandanella, representante de la Asociación de Propietarios de Taxis de Puerto Madryn.

“Hace dos años que hay una aplicación que está trabajando acá y sin ninguna consecuencia. No pagan impuestos y todo lo que ya sabemos. Creo que se merece que el municipio también apoye nuestra solicitud”, le dijo al diario Jornada.

"En muchos países se hizo"

“Nosotros tenemos una ordenanza y lo que están haciendo estas aplicaciones es infringiendo una ordenanza. Por eso el motivo de la solicitud del bloqueo. Es algo ilegal”, insistió Sandanella.

Explicó, asimismo, que la medida solicitada le impediría a la persona ingresar a la aplicación, y dijo que hay antecedentes, aunque no en la Argentina.

“Sería un bloqueo. En muchos países se ha hecho y no se puede bajar ni para conducir ni para solicitar un viaje como usuario. Eso lo tiene que realizar el ENACOM porque la (ley) 27.078 (de Tecnología de la Información) rige el tema de comunicaciones”, detalló.

Qué pasa con Uber, Didi y Cabify en Chubut

Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia son las ciudades de Chubut donde las aplicaciones de viajes funcionan de manera masiva.

El mes pasado, Uber anunció su desembarco oficial en Rawson y Trelew -donde, de todos modos, ya hay vehículos activos- generando una fuerte polémica en especial en esta última, puesto que hay una ley que prohíbe el sistema.

En enero de 2019, la prohibición fue incluida en la Ordenanza Tarifaria del Municipio de Trelew.

La ordenanza impide taxativamente “la prestación de servicios de transporte público y privado urbano de pasajeros, bajo modalidad que implique la utilización de programas o sistemas informáticos, redes sociales, aplicaciones de aparatos de telefonía celular y publicidad televisiva”.

También hay una norma en Puerto Madryn que desde 2016 prohíbe las apps de transporte de pasajeros. Pero las propias autoridades reconocen que el sistema se volvió una necesidad, en especial para los conductores, y, debido al crecimiento constante de la actividad, en el ámbito del Concejo Deliberante empezó a debatirse la posibilidad de darle algún marco legal.