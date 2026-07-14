Una falla en una estación transformadora dejó sin energía a Río Gallegos, El Calafate y dos localidades del sur provincial. ¿Hay riesgo para Argentina-Inglaterra?

En Santa Cruz el triunfo de España se festejó en comercios con grupo electrógeno: 12 horas de apagón.

El apagón de más de 12 horas que este martes 14 de julio de 2026 afectó a Río Gallegos , El Calafate y otras dos localidades del sur de Santa Cruz puso a miles de habitantes de la provincia en ariuetos para seguir la semifinal del Mundial 2026 en la que España derrotó a Francia por 2 a 0.

Por eso, cerca de las 16 horas los hinchas se volcaron masivamente a las calles en busca de comercios con grupo electrónico para no perderse una definición que, en general, resultó como quería la mayoría.

Un recorrido de La Opinión Austral por distintas estaciones de servicio de la capital santacruceña dio testimonio de la estrategia de la gente para no perderse la semifinal previa a la que este 15 de julio de 2026 enfrentará a Argentina nada menos con Inglaterra.

Con los sectores de cargadores para celulares completamente ocupados, un importante número de personas siguió la transmisión del encuentro en las pantallas disponibles, en una postal que combinó la crisis energética con la fiebre mundialista que en estos días copa el país de norte a sur.

En Santa Cruz, los hinchas festejaron el triunfo de España por 2 a 0 contra Francia, en la primera semifinal del Mundial 2026.

Durante el desarrollo de la semifinal, buena parte del público presente se volcó a alentar a la selección española. Francia es identificada por los hinchas argentinos como rival histórico desde la final del Mundial de Qatar, lo que inclinó las simpatías de los espectadores de Río Gallegos hacia España.

La selección española terminó imponiéndose por dos goles a cero, con tantos de Mikel Oyarzabal —de penal, a los 22 minutos— y Pedro Porro, a los 58. España accedió así a la final del Mundial 2026.

Las causas del apagón

El apagón se originó durante la medianoche del lunes, cuando una falla en la Estación Transformadora 500kV – La Esperanza provocó la interrupción total del suministro eléctrico en cuatro localidades: Río Gallegos, El Calafate, 28 de Noviembre y Río Turbio.

De este modo, el corte de suministro dejó a gran parte del sur de Santa Cruz sin servicio eléctrico.

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) indicó que la transportista de energía trabajaba para restablecer el servicio, aunque no precisó un horario estimado para la normalización.

Y ante la falta de certezas, los vecinos se guiaron por el ruido de los generadores y las pocas luces encendidas, e “invadieron” los comercios donde las pantallas de TV estaban encendidas.

Alto consumo y un sistema de emergencia que no alcanzó

Frente a la extensión del corte de luz, SPSE activó la denominada Reserva Fría, un mecanismo de emergencia que no logró abastecer a toda la ciudad de Río Gallegos.

En forma simultánea, vecinos de las localidades afectadas reportaron fallas en las redes de telefonía móvil, lo que dificultó las comunicaciones en distintos sectores de la provincia.

Desde la empresa provincial pidieron a la comunidad "tomar los recaudos necesarios mientras se desarrollan los trabajos" de reparación.

Advertencia: ¿cortes rotativos para Argentina-Inglaterra?

Más temprano ese mismo martes, y en una advertencia vinculada a la fragilidad del sistema eléctrico del sur de Santa Cruz, SPSE había emitido un comunicado urgente sobre la situación en la cuenca carbonífera.

La usina de YCRT que abastece a Río Turbio y 28 de Noviembre operaba al máximo de su capacidad de generación.

La empresa solicitó a la población moderar el uso de energía eléctrica y evitar conectar al mismo tiempo varios artefactos de alto consumo.

SPSE advirtió que, de no lograrse una reducción en la demanda, será necesario implementar cortes rotativos del servicio para preservar la estabilidad del sistema eléctrico regional.

En ese contexto, recomendó a los usuarios mantenerse atentos a las novedades a través de los canales oficiales de la empresa, algo que seguramente será crucial en las horas previas del histórico duelo con Inglaterra, programado para las 16 del miércoles 15.