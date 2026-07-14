Fue sorprendido con la droga oculta entre la ropa en un penal federal de máxima seguridad, cuando visitaba a dos clientes. Qué más le incautaron.

Detienen a un abogado defensor cuando entraba a una cárcel con medio kilo de cocaína y marihuana.

Un abogado defensor fue detenido cuando intentaba reingresar a un penal federal de máxima seguridad con cocaína y marihuana oculta entre sus prendas de vestir.

El sorprendente hallazgo se produjo durante un control del Servicio Penitenciario Federal , que detectó maniobras sospechosas tanto en el letrado como en los internos a los que había ido a visitar.

El procedimiento tuvo lugar en la Unidad Federal N°6 de Rawson , en la provincia de Chubut , una cárcel de máxima seguridad habilitada en 1951 y con capacidad para 513 internos.

El abogado representa a ocho internos alojados en esa unidad y había concurrido para visitar a dos de sus clientes.

Según informó la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, a través de un video publicado en su cuenta oficial de X, al momento del reingreso al sector de control, el personal advirtió que tanto el abogado como los internos se mostraban nerviosos y realizaban maniobras sospechosas.

Ante la situación, los agentes decidieron someterlos a una inspección con tecnología de detección de estupefacientes.

Qué encontraron en la requisa

El control permitió hallar medio kilo de cocaína y medio kilo de marihuana ocultos entre las prendas de vestir.

Además, los agentes secuestraron un teléfono celular, una tarjeta SIM y una navaja.

Todo el material fue incautado y quedó a disposición de la Justicia Federal, que ahora investiga el intento de ingreso de droga y elementos prohibidos al penal.

"Este abogado ahora necesita un abogado"

En el video difundido en X, la ministra Monteoliva calificó al detenido como "narcoabogado" y dio los detalles del procedimiento llevado adelante en la cárcel y de todo lo incautado.

La funcionaria nacional cerró su mensaje con una frase contundente: “En nuestras cárceles hay ley y orden, y este abogado ahora necesita abogado".

NARCOABOGADO: EL SPF NO LE DEJÓ PASAR UNA



Fue a visitar a sus clientes presos y terminó bajo investigación.



Cuando volvieron a ingresar, el control del SPF encontró droga, un celular y hasta una navaja ocultos entre sus prendas.



En nuestras cárceles hay una regla clara: ley y… pic.twitter.com/Y7tF8qsHE4 — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) July 13, 2026

Más allá de estas consideraciones, en su video en redes Monteoliva no brindó precisiones sobre la identidad del defensor ni de los presos involucrados.

Tampoco hay más información oficial sobre la investigación y la causa.

Otro abogado narco en una cárcel

El ingreso de droga a cárceles federales a través de abogados es un fenómeno que empieza a repetirse.

En abril de 2026, en Rosario, la Justicia condenó a seis años de prisión al abogado Iván Carlos Méndez, señalado como nexo entre presos de alto perfil y organizaciones narcocriminales.

Méndez utilizaba su matrícula para visitar a jefes de bandas y trasladar mensajes e insumos entre el penal y el exterior.

Exfiscal sospechado en Neuquén

Por otro lado, pocos meses atrás en Neuquén también fue noticia un abogado aparentemente vinculado al narco, aunque en este caso el episodio que lo delató no se dio en una cárcel, sino en un hotel.

En medio del sorprendente hallazgo de casi 10 kilos de droga en una vivienda de San Martín de los Andes, el también exfiscal de la provincia Facundo Trova fue descubierto en posesión de estupefacientes y un arma.

A principios de abril de 2026 y luego de un allanamiento en el que se encontraron casi 10 kilos de droga en la casa de un hombre identificado como "S.S.F.", la fiscal Inés Gerez también formuló cargos contra Trova, quien inicialmente ejercía la defensa del imputado.

El abogado Facundo Trova, exfiscal de Neuquén.

Según la acusación, el 4 de abril de 2026 a las 22, el abogado poseía con fines de comercialización 140,3 gramos de cocaína y 18,5 gramos de marihuana en un hotel local.

El procedimiento se originó luego de una denuncia que indicaba que "S.S.F." se había hospedado allí mientras estuvo prófugo, durante 24 horas.

Al intentar ingresar a la habitación con la llave cedida por el hotel, el personal policial escuchó que alguien en el interior acerrojaba un arma.

Una 9 milímetros en la mesa de luz

Ante esto, los agentes se identificaron y al entrar se toparon con Trova, quien tenía una pistola Glock 9mm sobre la mesa de luz.

En el lugar había además 112 gramos de cocaína en envoltorios, una balanza, teléfonos celulares y una computadora.

En otra habitación allanada luego, en la que estaba registrado el abogado, se encontraron con otros 28,3 gramos de clorhidrato de cocaína en envoltorios de nylon, 18,5 gramos de Cannabis Sativa, junto con elementos de corte (bicarbonato), una hoja de cúter y $125.600 en efectivo.

La fiscalía le atribuyó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con tenencia de arma de guerra.

Ante el pedido de preventiva de la fiscalía, el juez Borgonovo dispuso que el abogado y exfiscal quedara en libertad con la obligación de presentarse diariamente en la Comisaría 23.