Una reserva natural de Chubut decidió prohibir el ingreso con drones, cuatriciclos y perros

La Secretaría de Bosques difundió las nuevas reglas para entrar a la zona de Lago Epuyén. Es una de las áreas protegidas más visitadas por turistas.

Una reserva natural de Chubut tuvo que prohibir el ingreso con drones, cuatriciclos y perros.

La provincia de Chubut decidió actualizar el reglamento de actividades recreativas en una de las reservas naturales de la cordillera más visitadas por el turismo.

Frente al crecimiento sostenido de la asistencia a la reserva y con el objetivo de preservar los espacios naturales, se dio a conocer un documento que impone pautas de comportamiento estrictas dentro de la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén.

Ubicada en el noroeste de Chubut , la Reserva Lago Epuyén abarca más de 276 mil hectáreas alrededor del lago de origen glaciar, cuyas aguas son reconocidas por su calidad y transparencia, rodeado de bosques nativos de coihue, ciprés de la cordillera, maitén y otras especies características del bosque andino-patagónico.

Alberga una importante biodiversidad de flora y fauna silvestre, incluyendo aves acuáticas, peces y mamíferos propios de la región.

Reserva Natural Lago Epuyén, en Chubut.

Además de su función de conservación, cumple un rol clave en la protección del recurso hídrico y en la regulación ambiental del área.

Pero también recibe, en especial en los meses de verano, una gran afluencia de turistas y cuenta, dentro de sus límites, con servicios de gastronomía y alojamiento.

Cambios en las reglas para cuidar el ambiente

Por tal motivo y con el objetivo de reforzar la preservación del ambiente natural, la Secretaría de Bosques de Chubut publicó una resolución que reemplaza normativas anteriores y está orientada a organizar el tránsito por zonas de montaña.

Desde la cartera provincial explicaron que la reglamentación no busca prohibir o restringir el acceso a los senderos, sino, por el contrario, "facilitar el conocimiento, la interpretación y la seguridad" de quienes recorren la zona.

No obstante, aclararon que la apertura recreativa se mantendrá siempre y cuando las actividades "no afecten el ambiente natural, que es prioridad conservar".

Qué se puede hacer y qué no

Entre las nuevas reglas, una de ellas prohibe por completo el uso de vehículos aéreos no tripulados por parte de particulares y turistas.

Así, el sobrevuelo de drones quedará habilitado exclusivamente para tareas de prevención de incendios e investigación científica que cuenten con un permiso previo.

Para evitar daños irreparables sobre el suelo nativo y, a la vez, prevenir accidentes, el organismo provincial prohibió también la circulación de bicicletas de montaña, motos y cuatriciclos en toda la red de caminos que rodean al lago y que son peatonales.

La veda también es total para el ingreso con perros, gatos u otras mascotas a la reserva, con la exclusiva excepción de perros guía o de acompañamiento terapéutico que asistan a personas no videntes o con discapacidad certificada.

La reglamentación mantiene y remarca la prohibición absoluta de hacer fuego en toda la extensión del área ecológica protegida.

Con la misma finalidad preventiva, los circuitos habilitados dentro de la reserva serán únicamente de uso diurno para erradicar cualquier intento de pernocte o acampe improvisado en el bosque.

Por otro lado, para garantizar un seguimiento adecuado de las personas que ingresen a la reserva, las autoridades implementaron un registro de senderismo obligatorio, con carácter de declaración jurada, en el cual cada visitante, para poder ingresar, deberá asumir la responsabilidad exclusiva respecto de su condición física.