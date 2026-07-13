Acuerdo entre la provincia y el municipio de Camarones por el Cabo Dos Bahías. Todas las tarifas.

Mejorarán los servicios turísticos en una de las grandes colonias de pingüinos de Chubut.

El Gobierno de Chubut y la Municipalidad de Camarones firmaron un convenio de colaboración para optimizar los servicios turísticos en el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías.

El acuerdo prevé tanto obras de infraestructura que mejorarán la experiencia de turismo en la zona como acciones de promoción a nivel provincial, nacional e internacional.

Cabo Dos Bahías es un área protegida de 160 hectáreas de estepa patagónica fuertemente orientada al turismo, las actividades recreativas y de educación.

Entre sus objetivos se destaca el de preservar tierra y mar junto con su flora y fauna, y a la vez proporcionar un espacio organizado para las visitas.

Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías, en Chubut.

Se caracteriza por un bello paisaje de rocas volcánicas de distintas tonalidades que contrastan en forma espectacular con el azul intenso del mar.

Pingüinos, lobos marinos, patos y cormoranes

Uno de sus grandes atractivos es un sendero elevado de un kilómetro de extensión entre ida y vuelta, desde el cual durante la primavera, el verano y parte del otoño -aproximadamente, entre los meses de septiembre y abril- se puede observar una gran colonia de pingüinos de Magallanes y sus distintos comportamientos de acuerdo con la época del año.

Los visitantes también pueden observar apostaderos de lobos marinos de dos pelos, lobos marinos de un pelo y otras especies de mamíferos terrestres típicos de la estepa patagónica.

Además hay una gran riqueza de aves. El área es también sitio de reproducción del pato vapor de cabeza blanca no volador, (especie endémica) y varias especies de cormoranes.

El acuerdo entre Chubut y Camarones

El convenio firmado por el ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Diego Lapenna, y la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, establece un nuevo esquema de trabajo conjunto orientado a consolidar la protección del área y potenciar su desarrollo como destino de naturaleza dentro del Parque Provincial Patagonia Azul.

Pingüinos de Magallanes en Cabo Dos Bahías, Chubut.

Entre las acciones previstas, la Municipalidad de Camarones se encargará de la mejora y mantenimiento de la infraestructura, senderos, cartelería y señalética, además de la limpieza de los espacios públicos, la provisión de agua y el tratamiento de los residuos generados dentro del área protegida.

Asimismo, el municipio continuará a cargo de la atención de los visitantes mediante personal capacitado para brindar información sobre los valores naturales del lugar y las normas de conservación que rigen en el parque.

Por su parte, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas provincial coordinará junto al municipio las acciones de promoción turística de Cabo Dos Bahías y de Camarones en los ámbitos provincial, nacional e internacional.

También impulsará campañas de concientización sobre turismo responsable y programas de capacitación e incentivos vinculados a la conservación ambiental.

Tarifas y descuentos

La Municipalidad continuará administrando el cobro del derecho de acceso al área protegida.

La tarifas de ingreso actualizada informadas en la web oficial argentina.gob.ar es, para visitantes argentinos , de $6.000 para adultos y $4.000 para menores y jubilados. Entran gratis los menores de 6 años, personas con discapacidad y ex combatientes de Malvinas .

de ingreso actualizada informadas en la web oficial argentina.gob.ar es, para , de $6.000 para adultos y $4.000 para menores y jubilados. Entran gratis los menores de 6 años, personas con discapacidad y ex combatientes de . Para los residentes en la provincia de Chubut hay un precio bonificado, de $3.000.

hay un precio bonificado, de $3.000. En tanto, los turistas extranjeros deben abonar $15.400 (mayores) o $7.500 (menores).

Las entradas se pueden adquirir en la oficina municipal de informes turísticos de Camarones y en el ingreso al área protegida.