El ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional sorprendió este lunes. Dos puntos de la provincia Chubut, con datos inesperados.

Tras la ola polar, dos ciudades de la Patagonia están entre las más calurosas de la Argentina.

Después de dos semanas de frío intenso y fuertes nevadas provocadas por una ola polar, el Servicio Meteorológico Nacional trajo una sorpresa a la Patagonia este lunes 13 de julio: dos ciudades de la provincia de Chubut registran temperaturas entre las más altas de la Argentina .

En el ranking de temperatura que elabora el SMN, a las 7 de la mañana del lunes, el segundo lugar en todo el país lo ocupaba la ciudad de Trelew, con un registro de 11,8°C, y el tercero, Comodoro Rivadavia con 11,7°C.

Únicamente San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta, aparecía con un clima más cálido, y una temperatura de 14,8°C.

Trelew y Comodoro Rivadavia, con "calorcito"

Con el correr de la mañana, otros puntos del norte argentino superaron a las ciudades patagónicas pero aún así, a media mañana, las dos seguían entre las más calurosas.

A las 9, Trelew figuraba cuarta con 11°C y Comodoro Rivadavia, quinta con 10,1°C, detrás de Orán, Salta y San Salvador de Jujuy.

Trelew fue esta mañana una de las ciudades más calurosas de la Argentina.

En el otro extremo de la tabla de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional, únicamente dos ciudades de la Patagonia figuraban a las 9 entre las más frías, ambas en la provincia de Tierra del Fuego: Ushuaia era el lugar más frío de la Argentina -exceptuando la Antártida e Islas del Atlántico Sur- con un registro de -2,7°C y una sensación térmica de -7,7°C, y Río Grande, en el séptimo lugar con -1°C de temperatura y -7,1°C de sensación térmica.

Cómo sigue la semana según el SMN

Para lo que resta del lunes, se esperaba que en Trelew la temperatura siguiera ascendiendo, con una máxima pronosticada en 15°C por la tarde, sin precipitaciones y con vientos de hasta 31 kilómetros por hora a partir del mediodía.

Para el martes, el pronóstico indica un leve ascenso de la temperatura máxima, que llegaría a 16°C.

En Comodoro Rivadavia, en tanto, la temperatura máxima pronosticada para este lunes es de 12°C y para el martes, de 14°C. Para lo que resta del día, hay baja probabilidad de precipitaciones -de 0 a 10% a partir del mediodía- y vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la tarde y menores a los 12 kilómetros por hora -con ráfagas aisladas de hasta 50 km/h- por la noche.

El frío volvería a sentirse en la zona de la costa atlántica de la provincia de Chubut con la llegada del fin de semana. Para el sábado 18 hay probabilidad de nevadas en Comodoro Rivadavia.

En la cordillera: el clima en Esquel y Trevelin

Mientras tanto, la situación es diferente en la zona cordillerana. El pronóstico para Esquel indica una probabilidad moderada de nieve para este miércoles, con una temperatura de entre -1°C y 5°C, y luego un leve ascenso de temperatura, que volvería a bajar fuertemente a partir del sábado.

En Trevelin, se esperan lluvias y nieve moderada durante toda la semana hasta el sábado, y el sol saldría el domingo.

Para el fin de semana, la mínima podría alcanzar los -4°C en Esquel.