Según trascendió, el agente dijo que el chico se cayó mientras jugaba. Médicos del Hospital de El Calafate realizaron la denuncia judicial.

Detuvieron a un policía de Santa Cruz y lo acusan de golpear en la cabeza y la cara a un nene de 3 años.

Un agente de la Policía de Santa Cruz fue detenido en la ciudad de El Calafate y acusado de haber golpeado a un niño de tres años, que debió ser hospitalizado por las graves lesiones sufridas en la cabeza y el rostro.

Según se informó, el episodio ocurrió el viernes y fue detectado por los médicos de la guardia del Hospital SAMIC Presidente Nestor Kirchner , de El Calafate, cuando el nene ingresó con golpes que, de acuerdo con lo que les informaron en ese momento, había sufrido a causa de una caída mientras jugaba.

El efectivo policial, que es pareja de la madre del pequeño y estaba circunstancialmente a cargo de cuidarlo mientras la mujer trabajaba, fue arrestado el mismo viernes. Este lunes debía declarar en sede judicial.

De acuerdo con los datos que trascendieron hasta el momento, el agente revistaba desde hacía cerca de un año en situación pasiva en la fuerza -es decir que estaba apartado de sus funciones en la vía pública debido a una investigación interna por razones disciplinarias.

Santa Cruz: el nene fue llevado por su madre a la guardia del Hospital SAMIC de El Calafate.

El viernes, cuando el nene fue ingresado a la guardia del Hospital SAMIC por su madre, rápidamente los médicos cuestionaron la versión de que un accidente durante un juego hubiera provocado las serias lesiones que presentaba.

Constataron que los golpes no eran compatibles con una caída accidental y activaron el protocolo obligatorio previsto para casos de presunto maltrato infantil, lo que dio inicio a la investigación judicial.

Santa Cruz: las lesiones que hallaron los médicos

La reconstrucción preliminar realizada hasta el momento por los funcionarios judiciales y la Policía detalla que la madre del chico habría regresado a su domicilio tras finalizar su jornada laboral y en ese momento lo encontró con lesiones visibles, por lo que decidió trasladarlo de inmediato al hospital.

En la guardia se constató que el niño tenía varios golpes fuertes en la cabeza, un ojo completamente inflamado y otras heridas de consideración, por lo que quedó internado bajo seguimiento médico.

Hasta el momento no se brindó ningún parte médico que informe acerca de su evolución y estado de salud.

A la vez, tras la denuncia presentada por el personal del Hospital, intervinieron la Policía de Santa Cruz y el Juzgado de Instrucción de El Calafate.

En busca de pruebas y testigos

El caso quedó a cargo del juez Carlos Albarracín, quien ordenó medidas para preservar pruebas, tomar declaraciones y garantizar la intervención de los organismos de protección de los derechos del niño.

El sospechoso quedó detenido e incomunicado hasta la audiencia indagatoria que debe llevarse a cabo este lunes. No trascendió por ahora la calificación legal de la causa.

Mientras tanto, continúan las pericias y la búsqueda de testimonios en el entorno de la familia del pequeño, con el objetivo de determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho que, según lo que se determinó en el hospital, sería un caso inequívoco de maltrato infantil.

Se establecieron medidas de protección de identidad de todos los presuntos involucrados en los hechos, para resguardar al menor.