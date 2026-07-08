La travesía de un ave autóctona de la Patagonia que recorrió más de 1.300 kilómetros

La historia del pichón AAV, anillado al nacer en la Meseta del Strobel, reveló datos clave sobre una especie que podría desaparecer. Cómo ayudar al monitoreo.

La travesía de un ave autóctona de Santa Cruz que recorrió más de 1.300 kilómetros (imagen ilustrativa).

Un ejemplar de chorlito ceniciento nacido en las mesetas de altura de Santa Cruz fue identificado a más de 1.300 kilómetros de distancia, en la costa de la provincia de Buenos Aires , en un hallazgo aporta nueva evidencia sobre las rutas migratorias de una de las aves más amenazadas de la Patagonia austral.

Un censo reciente confirmó que la especie, única en su tipo y endémica de la provincia, está en peligro y con un riesgo de extinción más alto del que se especulaba.

Los resultados del estudio indicaron que hoy quedan menos de 400 ejemplares.

Sin embargo, trabajos como el que realiza la Fundación Macá Tobiano para identificarlos y estudiarlos, arrojan una luz de esperanza en medio de una situación crítica.

Además, avistadores de aves y la gente en general pueden aportar su parte para que los chorlitos cenicientos sigan siendo estudiados y, a partir de la información obtenida, también protegidos.

Cómo y donde apareció el chorlito marcado

El 17 de junio de 2026, Nahuel Aguirre y Melisa Gago, integrantes del Club de Observadores de Aves (COA) de Necochea, detectaron un Chorlito Ceniciento con una bandera naranja en su pata izquierda en el Balneario de Reta, partido de Tres Arroyos.

La bandera llevaba un código: AAV.

La línea recta entre el lugar donde fue anillado el pichón y la playa en la que apareció se extiende unos 1.300 kilómetros, pero la distancia real recorrida en algo más de un año podría ser aún mayor.

Al verificarlo, se confirmó que se trataba de uno de los 38 ejemplares anillados por el equipo de la Fundación Macá Tobiano en la Meseta del Strobel, en el oeste santacruceño.

El ave fue marcada el 22 de enero de 2025, cuando todavía era un pichón, durante la campaña 2024-2025 de los Guardianes del Chorlito Ceniciento.

Más de 1.300 kilómetros en línea recta

La Fundación Macá Tobiano precisó que la distancia entre la Meseta del Strobel y el Balneario de Reta, medida en línea recta, supera los 1.300 kilómetros.

Pero la distancia real recorrida por el ave es presumiblemente mayor.

"La hipótesis que manejamos es que las poblaciones de las mesetas migran hacia el norte, utilizando lagunas de la Patagonia central y norte durante el trayecto, para pasar el invierno en las costas bonaerenses y del norte de la Patagonia", señalaron desde la fundación.

El chorlito ceniciento es endémico de Santa Cruz y en el último censo sólo contaron unos 400 ejemplares.

El hallazgo refuerza esa hipótesis y sugiere que el chorlito ceniciento no realiza un vuelo directo, sino que avanza por escalas a través de lagunas intermedias de la estepa patagónica antes de llegar a la costa atlántica.

Banderas naranjas para rastrearlos

El anillado de pichones forma parte de las acciones de protección de nidos mediante clausuras y permite conocer con mayor precisión los desplazamientos de la especie.

En Argentina, los Chorlitos Cenicientos llevan banderas naranjas con un código alfabético de tres letras, colocadas exclusivamente en la pata izquierda.

La bandera naranja en la pata izquierda del chorlito ceniciento hallado en las playas de Reta, en la costa bonaerense.

Las banderas están fabricadas en PMMA (acrílico), un material de alta resistencia a la abrasión que garantiza durabilidad y facilita la lectura del código con el paso del tiempo.

Cómo ayudar a ubicarlos

La fundación indicó que, al igual que los dos avistadores de aves de Necochea, cualquier persona puede aportar información muy valiosa si detecta un ejemplar anillado.

A quienes puedan ayudar, les piden que intenten prestar atención y registrar tres datos clave: el color de la bandera, en qué pata está colocada y el código alfabético.

Además, piden que si es posible, saquen fotos del ejemplar.

Los registros de esta información y las eventuales imágenes pueden enviarse a [email protected], donde serán incorporados al seguimiento científico de la especie.

Único entre las aves de su tipo

Además de ser endémico de Santa Cruz, el Chorlito Ceniciento (el nombre científico es Pluvianellus socialis) es único por dos razones principales.

Por un lado, no tiene parientes cercanos en ningún otro punto del planeta.

Por otro, muestra conductas que sorprenden a los ornitólogos.

Lo cierto es que es una de las pocas -si no la única- aves playeras conocidas que alimenta a sus pichones regurgitando el alimento, algo habitual en otras aves, pero absolutamente excepcional entre las de este tipo.

También llama la atención su modo de buscar comida. Se mueve a gran velocidad dando vueltas en el mismo lugar, en un patrón de desplazamiento que tampoco tiene equivalente en su grupo.