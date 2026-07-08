El Superior Tribunal de Justicia de Chubut cuestionó que se haya analizado el testimonio de la nena como si fuese una adulta. La causa regresa a Esquel.

Vuelve a juicio un acusado de abuso infantil: fue absuelto porque el relato de su hija de 5 años era "confuso".

En una sentencia con duras críticas al juez original de la causa, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut ordenó volver a juzgar a un hombre de la ciudad de Esquel que había sido absuelto de una acusación de abuso sexual contra su hija, que tenía cuatro años en el momento de los hechos y cinco cuando se los juzgó.

El máximo tribunal chubutense hizo lugar a una impugnación presentada por el Ministerio Público Fiscal y ordenó que la causa vuelva a la Oficina Judicial de Esquel para la realización de un nuevo proceso en tribunales.

En la resolución del STJ, adoptada por unanimidad, se determinó que la sentencia absolutoria presentó una valoración arbitraria de la prueba, al analizar el testimonio de la niña con parámetros propios de un adulto y sin aplicar la perspectiva de protección de la niñez que exige la legislación vigente.

Los hechos que ahora volverán a ser juzgados habrían tenido lugar entre el 5 y el 18 de febrero de 2024 en dos domicilios distintos de la ciudad de Esquel.

Tribunales de la ciudad de Esquel, Chubut.

Tras el proceso judicial, en diciembre de 2025 el presunto autor del delito resultó liberado de culpa y cargo debido a que el juez consideró que existían inconsistencias en el relato de la niña respecto de las fechas de los hechos.

El magistrado cuestionó la fiabilidad del testimonio de la presunta víctima, indicó que había una “falta de coherencia interna” en el relato y además calificó como "confuso" el proceso mediante el cual se conoció la denuncia.

Frente a esa decisión, la Fiscalía presentó una impugnación extraordinaria en la que sostuvo que la sentencia había omitido valorar pruebas relevantes y que el análisis del testimonio infantil había sido realizado con criterios inadecuados.

Qué dijeron la fiscal y el STJ de Chubut

En el planteo llevado a cabo por la procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato se sostuvo que el juez no tuvo en cuenta las conclusiones de la psicóloga forense sobre las secuelas psicológicas de la menor.

También se subrayó que el magistrado no consideró los testimonios de docentes ni de la médica que atendió a la nena, y tampoco los relatos de la madre y de una tía acerca de conductas hipersexualizadas e irritabilidad que la pequeña exhibía luego de estar con su padre.

El STJ coincidó coincidió con los argumentos y remarcó el hecho de que se hubiera analizado el testimonio de una nena de cinco años como si fuese el de una adulta.

Además, valoró otras pruebas que -según el fallo que ordenó el nuevo juicio- no fueron tenidas en cuenta.

Entre ellas, destacó que la niña identificó a su padre como autor de los hechos, que la médica escuchó directamente la manifestación del abuso y que los peritos descartaron una tendencia a fabular.

Además, remarcó que las conductas hipersexualizadas constituyen un indicador reconocido de posible abuso infantil, aspecto que fue desestimado en la sentencia original, ahora anulada.

En consecuencia, la absolución quedó sin efecto y la causa será juzgada nuevamente en Esquel por un tribunal distinto.