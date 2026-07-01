Un tribunal de enjuiciamiento dio por probado que ejercía una "cultura del miedo y represalias" hacia las profesionales que se desempeñaban bajo su mando.

Era asesor de Familia en la Justicia de Chubut y maltrataba a las mujeres en el trabajo: lo destituyeron (foto ilustrativa).

El Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut resolvió por unanimidad destituir a Hugo Sánchez , jefe de la Asesoría de Familia de la Justicia en Esquel , al dar por acreditado un patrón sostenido de hostigamiento , maltrato y descalificación dirigido contra mujeres profesionales que se desempeñaban bajo su mando en la dependencia judicial.

El veredicto fue leído este miércoles 1° de julio de 2026 al mediodía en la Sala de Audiencias del Superior Tribunal de Justicia , en Rawson .

El tribunal concluyó que las conductas de Sánchez no respondieron a episodios aislados, sino que formaron parte de una modalidad reiterada de ejercicio de la función incompatible con las responsabilidades inherentes al cargo.

Se determinó que el ahora exasesor incurrió en prácticas reiteradas de maltrato, hostigamiento y destrato hacia al menos cinco profesionales que trabajaban en la Asesoría de Familia.

El tribunal aclaró que esos hechos fueron valorados de manera conjunta para establecer el contexto y el modo de desempeño del funcionario.

La denuncia que inició el enjuiciamiento

La denuncia original había ingresado al Consejo de la Magistratura el 6 de junio de 2025, a partir de un sumario instruido por el defensor general Sebastián Daroca.

La presentación fue impulsada a través del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH) por la abogada Paula Epifane, denunciante original del caso.

La instructora, Lucía Pettinari, consideró acreditado el mal desempeño y enmarcó las conductas en los parámetros del Convenio 190 de la OIT.

Su informe concluyó que existió "violencia y acoso laboral" y también "violencia y acoso por razón de género", con conductas que fueron "frecuentes, continuadas y por años".

“Un léxico que no le escuché ni a los presos”

El jury oral se había llevado adelante el 25 y 26 de junio en Rawson, con la declaración de 52 testigos convocados por ambas partes.

La comisión acusadora estuvo integrada por las consejeras Lucía Pettinari, Daniela Pili y Lucía González Almirón. La defensa del funcionario fue ejercida por el abogado Santiago Carlen.

Tres exabogadas adjuntas de la Asesoría aportaron testimonios centrales para el proceso. Romina Azzolini, con veinte años de carrera, describió que Sánchez "era muy ordinario y vulgar, tenía todo el día un léxico que no les escuché ni a los presos" y que "estaba ensañado conmigo y me hostigaba permanentemente". Azzolini declaró que el funcionario "se dedicaba a horadar autoestimas".

Asesor de Familia de Esquel destituido Hugo Sánchez, el ahora exasesor de Familia de Esquel, en Chubut. JusNoticias

Gilda Saunders, hoy defensora pública civil en Esquel, sostuvo que su exjefe "tiene una manera muy difícil de gestionar y es muy descalificativo y agresivo con el trabajo de las mujeres" y que ese trato "nunca lo hizo con los hombres". Cecilia Vallejos, hoy jueza contencioso administrativa, declaró haber presenciado una situación de gran angustia de la denunciante Epifane, que en ese momento estaba embarazada.

El dictamen de la Defensora Jefa de Comodoro Rivadavia, incorporado al proceso, había sostenido que la prueba testimonial permitió acreditar la existencia de una "sistemática y arraigada cultura del miedo y la represalia, instaurada como método de gestión" por parte de Sánchez.

La "grave carencia" que llevó a la destitución

Al dar lectura al veredicto, la presidenta del tribunal, la ministra del STJ Camila Banfi Saavedra, sostuvo que quienes ejercen una magistratura deben reunir condiciones especiales, y especialmente en organismos que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad.

. "La posición institucional que ocupa quien desempeña dicha magistratura exige especiales condiciones de equilibrio, respeto, prudencia, liderazgo, integridad y aptitud para conducir equipos de trabajo", afirmó Banfi Saavedra.

El tribunal consideró que la conducta acreditada demostró una "grave carencia" de esas condiciones y que ello tornó inviable la continuidad de Sánchez al frente de la Asesoría.

Mal clima laboral y alejamientos

El fallo remarcó que el clima laboral generado por el funcionario produjo consecuencias concretas en el organismo. Hubo alejamientos de profesionales altamente capacitadas, reiteradas licencias motivadas por problemas de salud mental y un debilitamiento de la capacidad operativa de la dependencia judicial.

Para los integrantes del tribunal, esas circunstancias afectaron directamente la continuidad, la eficiencia y la calidad del servicio brindado a la comunidad.

Mal desempeño en la Justicia

La conducta fue encuadrada en la causal de mal desempeño prevista en la Ley V Nº 80 de Chubut.

El fallo sostiene que el ahora exasesor incumplió gravemente los deberes propios de la magistratura, comprometió el adecuado funcionamiento del organismo que dirigía y lesionó la confianza institucional que debe inspirar quien ocupa una función de esa responsabilidad.

El tribunal estuvo integrado por la ministra Banfi Saavedra como presidenta, los diputados provinciales María Andrea Aguilera y Gustavo Fita, y los abogados de la matrícula Claudia Alejandra Maranzana y César Mahía.

La decisión fue adoptada por unanimidad de sus cinco integrantes.