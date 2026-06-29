Operaron de urgencia al femicida de Azul Semeñenko: cómo sigue su situación judicial

Roberto Sánchez fue operado en las últimas horas en el hospital Castro Rendón, donde había sido trasladado de urgencia el pasado miércoles.

El acusado por el transfemicidio de Azul Semeñenko , Roberto Sánchez, fue operado en las últimas horas en el hospital Castro Rendón, donde había sido trasladado de urgencia el pasado miércoles.

El imputado debió ser sometido a una intervención quirúrgica de vesícula y, una vez finalizada, fue trasladado a la Comisaría Segunda, donde continúa detenido con prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación del caso, previo al inicio del juicio.

Días atrás, debido a la situación de salud, su abogado defensor solicitó que se le otorgue la prisión domiciliaria, mientras el Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió que se rechace el pedido.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Manuel Kees, avaló el planteo del MPF y dispuso que tras la intervención quirúrgica, permanezca en el hospital y que los médicos elaboren un informe para detallar la operación y los cuidados que requiere. Finalmente, se determinó que Sánchez estaba en condiciones de regresar a la Comisaría Segunda.

SFP Marcha por homicidio de AZUL (23) La fiscalía está ultimando los detalles para la acusación en contra del detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko. Sebastián Fariña Petersen

Por otra parte, en la misma audiencia, el MPF solicitó que se amplíe el plazo de investigación cuyo vencimiento estaba previsto para el próximo 5 de julio. El fiscal jefe, Agustín García, argumentó que para el pasado viernes estaba prevista una audiencia de adelanto jurisdiccional de prueba, la cual no pudo realizarse debido a la situación de salud del acusado. Kees respaldó el pedido y como nueva fecha de cierre de la investigación fijó el 2 de agosto próximo.

Sánchez está imputado por el delito de homicidio triplemente calificado: por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género. Se trata de un delito que prevé la intervención de un jurado popular para determinar la culpabilidad o no del acusado.

Mintió en su declaración y está imputada

El pasado 10 de junio, una mujer que había sido convocada a declarar como testigo en la causa por el transfemicidio de Azul Semeñenko terminó imputada por falso testimonio. La fiscalía sostuvo que no dijo la verdad, que omitió información relevante y que incluso dio una versión que luego fue contradicha por una medida judicial.

La audiencia de formulación de cargos fue encabezada por la fiscal del caso Guadalupe Inaudi, quien intervino junto a la asistente letrada Agustina Jarry. Tras escuchar el planteo del Ministerio Público Fiscal, el juez de garantías Marco Luca Cristo tuvo por formulados los cargos contra M.A.P. y abrió una investigación por el plazo de cuatro meses.

El caso se desprende de una investigación principal mucho más grave: la causa que tiene como imputado a R.D.S. por el transfemicidio de Azul Semeñenko. En ese expediente, la mujer había declarado como testigo el lunes 8 de junio. Según explicó la fiscalía, antes de prestar declaración fue advertida de manera formal sobre su obligación legal de decir la verdad.

Pese a esa advertencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la mujer faltó deliberadamente a la verdad. Según la acusación, durante su testimonio negó o dijo no recordar información vinculada con antecedentes de violencia de género atribuidos al acusado por el transfemicidio. Para la fiscalía, no se trataba de datos desconocidos para ella, sino de información que tenía presente y que decidió no aportar de manera correcta.

fornulacion de cargo - Roberto Daniel Sanchez - crimen de Azul Semeñenko (7) Claudio Espinoza

Ese punto fue considerado clave por la acusación, porque el testimonio se daba dentro de una causa sensible, en la que se investigan las circunstancias del crimen de Azul y posibles antecedentes relacionados con el acusado. En ese contexto, la fiscalía entendió que la declaración de la mujer no fue una simple imprecisión, sino una conducta con relevancia penal.

Durante la audiencia, Inaudi y Jarry presentaron evidencia para sostener la imputación. Uno de los aspectos señalados fue que M.A.P. habría negado o relativizado información que, según la fiscalía, conocía. Además, las representantes del Ministerio Público Fiscal marcaron una contradicción concreta sobre los teléfonos celulares.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, la mujer afirmó que tenía un solo celular. Sin embargo, después de esa declaración, en el marco de una requisa autorizada por la Justicia, fueron secuestrados dos dispositivos. Para la fiscalía, esa diferencia entre lo declarado y lo hallado durante la medida judicial también formó parte de los elementos que permitieron avanzar con la acusación por falso testimonio.