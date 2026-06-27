Policiales La Mañana accidente Accidente fatal en Ruta 22: una persona murió tras un choque entre un auto y un camión

El siniestro ocurrió este sábado en el kilómetro 1637 de la Ruta 22, entre Zapala y Cutral Co. Hay un corte total de tránsito en el sector. + Agregar LM Neuquen en







Foto gentileza Info Los Andes. Gentileza Infolosandes

Un impactante choque sobre la Ruta Nacional 22 entre un auto y un camión dejó como saldo una víctima fatal y generó demoras en la circulación durante la tarde de este sábado. El accidente ocurrió en el tramo que une Zapala y Cutral Co.

El siniestro se registró alrededor de las 14 horas, a la altura del kilómetro 1637, y tuvo como protagonistas a un camión Iveco y un Volkswagen Polo. Por el momento, no se brindaron mayores detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre la mecánica del hecho.

En el lugar trabajan efectivos de la División Tránsito de la Policía del Neuquén, dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del sistema de salud y equipos de Protección Civil, quienes llevan adelante las tareas de asistencia y las pericias correspondientes.