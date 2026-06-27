Accidente fatal en Ruta 22: una persona murió tras un choque entre un auto y un camión
El siniestro ocurrió este sábado en el kilómetro 1637 de la Ruta 22, entre Zapala y Cutral Co. Hay un corte total de tránsito en el sector.
Un impactante choque sobre la Ruta Nacional 22 entre un auto y un camión dejó como saldo una víctima fatal y generó demoras en la circulación durante la tarde de este sábado. El accidente ocurrió en el tramo que une Zapala y Cutral Co.
El siniestro se registró alrededor de las 14 horas, a la altura del kilómetro 1637, y tuvo como protagonistas a un camión Iveco y un Volkswagen Polo. Por el momento, no se brindaron mayores detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre la mecánica del hecho.
En el lugar trabajan efectivos de la División Tránsito de la Policía del Neuquén, dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del sistema de salud y equipos de Protección Civil, quienes llevan adelante las tareas de asistencia y las pericias correspondientes.
Desde Vialidad Nacional informaron que la circulación permanece totalmente interrumpida en el sector. Además, solicitaron a los usuarios respetar las indicaciones de las autoridades mientras se lleva a cabo el operativo.
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