Perdieron el control y sufrieron un fuerte vuelco en Ruta 22: dos personas heridas

El siniestro protagonizado por un auto ocurrió a la altura del kilómetro 1317. Intervino una dotación de seis bomberos voluntarios.

Este lunes por la noche se registró un fuerte vuelco de un auto que perdió el control sobre la Ruta 22 a la altura del kilómetro 1317, por la localidad de Plaza Huincul . Debido a la gravedad del accidente de tránsito dos personas debieron ser hospitalizadas.

Entrevistado por MS noticias, Ruben Karstan, segundo jefe del Cuartel de bomberos de Plaza Huincul indicó que ambos ocupantes del vehículo resultaron lesionados por lo que fueron atendidas por una ambulancia que determinó su traslado al hospital de complejidad media.

Por su parte, aseguró que trabajaron con una dotación de seis voluntarios porque en un primer momento fueron alertados por un siniestro vial con personas atrapadas en el interior de los vehículos . Al arribar encontraron que los ocupantes habían sido atendidos por personal de salud.

Según indicaron testimonios de personas que circulaban por el sector, el Chevrolet Corsa gris despistó por motivos que aún se intentan establecer y terminó volcado con las cuatro ruedas hacia arriba.

La investigación quedó a cargo de la Policía de Tránsito quien llevó adelante las actuaciones correspondientes. El Corsa quedó quedó detenido a unos 15 metros de la ruta sobre la banquina sur con daños visibles por la violencia del impacto.

Perdió el control del auto y fue trasladada al hospital

En un episodio similar la conductora de un vehículo perdió el control, protagonizó un siniestro vial y debió ser trasladada al centro de salud más cercano. El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 20:08, sobre la Ruta 20, a unos 16 kilómetros de la localidad de Picún Leufú.

Por causas que se intentan establecer, la mujer, que circulaba sola a bordo de un Chevrolet Agile, perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la banquina ubicada en sentido contrario al que transitaba.

Tras el alerta, se movilizó una dotación de Bomberos Voluntarios de la localidad de Picún Leufú junto a una ambulancia del hospital local para asistir a la conductora, quien era la única ocupante del rodado.

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Luego de recibir las primeras atenciones en el lugar, la joven fue trasladada al hospital local para una evaluación médica más exhaustiva y determinar la gravedad de las lesiones sufridas.

Las circunstancias que provocaron el autovuelco son materia de investigación y no se informó oficialmente si las condiciones climáticas o el estado de la calzada pudieron haber influido en el accidente.

Se encandiló, chocó contra la pared del puente y sufrió un vuelco

Este martes alrededor de las 9 de la mañana ocurrió un accidente de tránsito en uno de los puentes que une a los barrios Alta Barda y Copol. Una mujer se encandiló con el sol de frente, terminó chocando una pared y producto de la colisión sufrió un gran vuelco.

La protagonista fue una conductora de un Volkswagen Suran gris que alegó que perdió momentáneamente la visión producto del encadilamiento por el sol, un elemento común cuando en las mañanas asoma por encima del caserío y los árboles.

Respecto a la dinámica, según lo relevado la mujer circulaba hacia Alta Barda por el puente cuando terminó estrellándose contra la pared del costado, una especie de baranda de hormigón que separa la peatonal de la calle principal. Al golpear la pared luego volcó quedando lateralizado del lado de la conducción.

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Afortunadamente, según relató el móvil de LU5 justo pasaba por el lugar una ambulancia del SIEN que la asistió por las raspaduras que sufrió debido a la rotura de los vidrios.

Luego, al acudir los efectivos policiales la conductora volvió a colocarse al volante y con ayuda de los efectivos policiales que hicieron el esfuerzo de manual lograron enderezarlo y sacarlo de la pared donde había quedado encajado. Luego, debieron esperar a un remolque porque la carrocería, dirección y las ruedas se rompieron en el impacto.