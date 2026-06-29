Los 3 signos del Horóscopo Chino que lograrán cumplir su sueño, según Ludovica Squirru

La prestigiosa astróloga reveló qué signos del Horóscopo Chino lograrán lo que más deseaban en los últimos días de junio. ¿De cuáles se trata?

A la hora de conocer los secretos que depara el Horóscopo Chino , sin dudas que la prestigiosa astróloga Ludovica Squirru es una fuente ineludible en la materia. Recientemente reveló cuáles signos lograrán lo que más deseaban en los últimos días de junio. ¿De cuáles se trata?

El calendario chino es un sistema fascinantemente preciso, que no solo registra el tiempo sino que también se utiliza como herramienta para la adivinación. La característica única de este calendario es que toda la información sobre el tiempo – año, mes, día y hora – se presenta en relación con los cinco elementos: metal, agua, madera, fuego y tierra, a los cuales se considera como los componentes básicos de todo en el universo.

Los tres signos del Horóscopo Chino que lograrán lo que más deseaban en los últimos días de junio de 2026 son Dragón, Caballo y Gallo . Así lo afirmó la prestigiosa astróloga Ludovica Squirru .

El calendario chino es un sistema fascinantemente preciso, que no solo registra el tiempo sino que también se utiliza como herramienta para la adivinación.

De acuerdo al Horóscopo Chino, los nacidos bajo el signo del Dragón son personas ambiciosas y apasionadas, que viven su vida de acuerdo a sus propias reglas (nacieron en los años 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012). Squirru sostiene que este signo “atraviesa una etapa de expansión y magnetismo personal. Todo aquello que implique mostrarse, liderar o tomar la iniciativa encuentra terreno fértil. Las decisiones valientes tendrán recompensa y las dudas comenzarán a disiparse más rápido de lo habitual”.

En tanto, en relación a Caballo (signo que incluye a aquellas personas nacidas en los años 1966, 1978, 1990, 2002, 2014), Squirru aseguró que “se abre una puerta vinculada a los movimientos importantes. Cambios de trabajo, mudanzas, viajes o nuevos desafíos aparecen bien aspectados. La energía favorece la acción y premia a quienes se animan a salir de la rutina sin mirar demasiado hacia atrás”.

Por su parte, respecto del signo Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017), Ludovica Squirru manifestó que “después de una etapa de revisión interna, el Gallo vuelve a sentirse seguro de sí mismo. Los vínculos mejoran, las conversaciones fluyen y las oportunidades aparecen donde menos se esperan. Es tiempo de confiar en la intuición y dejar de postergar decisiones que ya están maduras”.

Draón. Horóscopo Chino.jpg De acuerdo al Horóscopo Chino, los nacidos bajo el signo del Dragón son personas ambiciosas y apasionadas.

¿Cómo funciona el calendario chino y cómo influye en el horóscopo?

Como lo mencionamos más arriba, la característica singular del calendario chino es que toda la información sobre el tiempo – año, mes, día y hora – se presenta en relación con los cinco elementos (metal, agua, madera, fuego y tierra, componentes básicos de todo en el universo). Así, la relación entre estos cinco elementos permite predecir con precisión lo que traerán para la suerte de cada persona, y, por lo tanto, es posible emplear este conocimiento para aumentar la buena suerte y minimizar la mala suerte en la vida.

Cabe resaltar que, en su infancia, Ludovica Squirru recibió una educación basada en la cultura oriental. En su biografía se consigna que estudió astrología Dharma con el profesor Wang, seguido de otro curso de I Ching en el Himalaya Institute de Nueva York y realizó estudios sobre El libro de los cambios con el profesor Juan Flesca, especializado en Filosofía Oriental.