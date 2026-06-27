Paseo Costero: cuándo se inauguran los nuevos tres kilómetros sobre el río Neuquén

La Municipalidad confirmó la fecha de terminación del nuevo tramo. La obra ampliará a más de 30 kilómetros el camino para vecinos y turistas.

El Municipio de la ciudad de Neuquén avanza con una de las obras de infraestructura urbana más importantes de los últimos años. Se trata de la ampliación del Paseo Costero sobre el río Neuquén , que sumará tres nuevos kilómetros .

La obra se ejecuta con una inversión de 14.000 millones de pesos , financiada íntegramente con fondos propios del municipio.

El objetivo es ampliar 30 kilómetros el camino para vecinos y turistas y consolidar a Neuquén como un destino turístico.

La fecha estimada de inauguración será el próximo 1 de septiembre, en el marco de los festejos por el aniversario de la capital provincial.

nuevo tramo del paseo costero de neuquen

Cómo será el nuevo tramo del Paseo Costero

El nuevo tramo se desarrolla en el sector de Figueroa Alcorta al fondo, entre las calles Chacón y Aguado, donde trabajan de manera simultánea distintos equipos municipales para cumplir con los plazos previstos.

El proyecto contempla la construcción de un paseo con las mismas características que el resto del circuito costero de la ciudad, incluyendo:

Bicisendas.

Sendas peatonales.

Pavimento.

Veredas.

Cordones cuneta.

Iluminación LED.

Miradores.

Bancos, barandas y equipamiento urbano.

Con esta ampliación, el Paseo Costero continuará integrando espacios públicos sobre el río Neuquén y fortalecerá la conexión con los más de 30 kilómetros ya desarrollados durante la actual gestión municipal.

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"Neuquén se transformó en una capital turística”

Durante una recorrida por la obra, el intendente Mariano Gaido destacó el crecimiento que tuvo la infraestructura costera y aseguró que el turismo ya forma parte de la nueva matriz económica de la ciudad.

"Neuquén se ha transformado en una capital turística. Estamos orgullosos de haber desarrollado más de 30 kilómetros de Paseo Costero en la ciudad, con bicisendas, sendas peatonales y la posibilidad no solamente de recorrerlo en auto, sino también hoy con el cole eléctrico, que es una maravilla que tiene la ciudad", afirmó.

El jefe comunal sostuvo que el nuevo sector permitirá ampliar las alternativas recreativas para vecinos y visitantes.

"Esta nueva economía llegó para quedarse. Es la economía del turismo y la posibilidad de que cada uno de los vecinos disfrute de la costa. Ya lo hicimos en el río Limay y ahora estamos finalizando en el río Neuquén estos nuevos tres kilómetros de Paseo Costero que estarán listos para disfrutar a partir del 1 de septiembre", expresó.

Gaido también puso el foco en la forma de financiamiento de la obra. "Es una inversión de 14.000 millones de pesos, con fondos propios, sin endeudamiento y demostrando los neuquinos que somos eficientes y que somos un orgullo para el país", remarcó.

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Un nuevo mirador y más infraestructura sobre el río

La subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno, explicó que actualmente uno de los principales frentes de trabajo es la construcción de un nuevo mirador con un diseño similar al existente sobre Obrero Argentino.

"Estamos sobre el Paseo Costero, en el sector de Figueroa al fondo. Aquí se está armando uno de los miradores que tendrá esta obra, con el mismo estilo del que tenemos en Obrero Argentino. Es un diseño que se va repitiendo en distintos puntos de la ciudad", indicó.

La funcionaria agregó que el nuevo paseo mantendrá el mismo formato implementado tanto en la costa del río Limay como del río Neuquén, incorporando bicisendas, espacios peatonales y sectores de permanencia para disfrutar del paisaje.

Además, precisó que los trabajos incluyen la ejecución del pavimento, veredas, iluminación, cordones cuneta y todo el equipamiento urbano que caracteriza a los paseos costeros de la capital.

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Un impulso para el turismo en Neuquén

Desde el municipio destacaron que la obra tendrá un fuerte impacto en el desarrollo turístico de la ciudad, ya que permitirá poner en valor un nuevo sector de la costa del río Neuquén y ampliar los espacios públicos para actividades recreativas y deportivas.

"Es una obra que no solamente va a beneficiar a los vecinos, sino que también permitirá que quienes visiten Neuquén puedan conocer y disfrutar el río Neuquén", concluyó Bruno.