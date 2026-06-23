El peligro oculto de las apps de citas: qué datos personales nunca deberías compartir

Acoso, filtraciones de imágenes y riesgos fuera de la pantalla. Los datos personales que muchos usuarios comparten sin tomar recaudos.

El uso de apps de citas crece entre los jóvenes, pero también aumenta la exposición a riesgos vinculados con la privacidad y la seguridad digital.

Las aplicaciones de citas se transformaron en una puerta de entrada para distintos riesgos vinculados con la privacidad y la seguridad digital. Los especialistas advierten que estos hábitos pueden facilitar situaciones de acoso, suplantación de identidad, fraudes digitales e incluso amenazas que trascienden el entorno virtual.

Un estudio internacional elaborado por Kaspersky reveló que el 62% de los usuarios de entre 18 y 24 años utiliza su nombre real en estas plataformas , mientras que el 38% comparte información relacionada con su ubicación.

El informe también muestra que parte de los usuarios comparte datos personales, sin dimensionar las consecuencias que esa información puede tener cuando queda al alcance de desconocidos.

Las aplicaciones más utilizadas en distintas regiones, entre ellas Tinder y Bumble, concentran millones de usuarios que buscan conocer personas, iniciar relaciones o ampliar sus círculos sociales. Sin embargo, la popularidad de estas plataformas también incrementa la exposición a conductas maliciosas.

Los datos personales que muchos usuarios comparten sin tomar recaudos

El estudio señala que una gran cantidad de jóvenes publica información que puede resultar sensible para su seguridad.

Además del nombre real y la ubicación, numerosos usuarios incorporan detalles sobre sus estudios, empleo, los lugares que frecuentan o aspectos de su rutina diaria. Aunque esos datos pueden parecer inofensivos, expertos en seguridad informática remarcan que permiten construir perfiles detallados sobre una persona.

tinder Un estudio advirtió que muchos usuarios de apps de citas comparten información personal que puede ser utilizada para acoso, fraudes o suplantación de identidad.

Esa información puede ser utilizada para distintos fines. Desde intentos de engaño y estafas hasta maniobras de hostigamiento o seguimiento fuera de la aplicación.

Uno de los datos más llamativos del informe indica que el 17% de los encuestados sufrió algún tipo de persecución en redes sociales por parte de personas con las que ni siquiera había concretado un encuentro dentro de la plataforma.

El problema se amplifica cuando los perfiles de las aplicaciones de citas se vinculan directamente con cuentas de redes sociales. Esa conexión facilita el acceso a fotografías, listas de contactos, lugares frecuentados y otros datos que pueden ser utilizados por terceros.

Acoso, filtraciones de imágenes y riesgos fuera de la pantalla

Los riesgos asociados al uso de apps de citas no se limitan al plano digital. El informe también detectó situaciones relacionadas con la difusión no autorizada de contenido privado.

Según los resultados del relevamiento, el 8% de los usuarios consultados manifestó haber sufrido la filtración de imágenes íntimas. Este tipo de episodios puede generar consecuencias emocionales, sociales y legales para las víctimas.

Las recomendaciones para usar aplicaciones de citas de forma segura

Frente a este escenario, los especialistas elaboraron una serie de consejos destinados a reducir la exposición a situaciones peligrosas.

tinder.png

Las principales recomendaciones:

evitar la publicación de información sensible como direcciones, lugares de estudio, sitios de trabajo o detalles sobre hábitos cotidianos.

como direcciones, lugares de estudio, sitios de trabajo o detalles sobre hábitos cotidianos. desactivar la ubicación en tiempo real siempre que sea posible y limitar la cantidad de información visible para otros usuarios.

en tiempo real siempre que sea posible y limitar la cantidad de información visible para otros usuarios. realizar una videollamada antes de concretar un encuentro presencial. Esa instancia permite verificar que la persona con la que se mantiene contacto coincide con el perfil mostrado en la aplicación.

antes de concretar un encuentro presencial. Esa instancia permite verificar que la persona con la que se mantiene contacto coincide con el perfil mostrado en la aplicación. desconfiar de quienes solicitan dinero, envían enlaces sospechosos o intentan acelerar el traslado de la conversación hacia servicios de mensajería externos.

envían enlaces sospechosos o intentan acelerar el traslado de la conversación hacia servicios de mensajería externos. Revisar qué datos son públicos, restringir quién puede contactar al usuario y reportar comportamientos sospechosos son acciones que ayudan a mejorar la protección.

Para Fabiano Tricarico, director de Productos para el Consumidor para las Américas de Kaspersky, la educación digital debe ocupar un lugar similar al de otras enseñanzas básicas de seguridad.

El especialista considera que resulta fundamental explicar a las nuevas generaciones qué información conviene resguardar, cómo identificar perfiles sospechosos y qué precauciones tomar antes de interactuar con personas conocidas únicamente en línea.