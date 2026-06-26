Condenados, salidas transitorias y una fiscalía que pone freno a pedidos polémicos

Las presentaciones en la justicia federal de los presos para acceder a determinados beneficios es permanente. Sin embargo, siempre está latente el riesgo de una fuga o la vuelta al delito.

Casi a diario, los presos que acceden a salidas realizan pedidos para que se les permitan otras actividades.

De forma casi diaria, la justicia federal de la región debe definir reclamos impulsados por condenados y que apuntan a una flexibilización en determinadas condiciones que se les imponen durante las salidas transitorias .

En general, el Ministerio Público Fiscal (MPF) se muestra inclaudicable y la opinión es desfavorable al otorgamiento de beneficios o cambios en lo que se estableció con anterioridad. Más allá de que se trata de la parte acusadora, su posición se apoya en que cualquier incidente lo pondrá en el ojo de la tormenta junto al juez que intervino en la decisión definitiva.

Durante esta semana, por ejemplo, el área de Ejecución del Tribunal Oral Federal de esta capital tuvo que intervenir ante el pedido impulsado por un narco de la ciudad de Cutral Co que está purgando una pena de 4 años y medio aunque bajo la modalidad de arresto domiciliario. El condenado, Agustín Rosario Aravena, es controlado con una tobillera electrónica y logró el beneficio de irse a su casa no hace mucho. En los últimos días, sumó el pedido de ir al cementerio todos los fines de semana.

La fiscalía mostró su opinión contraria sobre la frecuencia y consideró que era suficiente una visita por mes. Las diferencias entre la defensa y la parte acusadora las definió el juez, aceptando la solicitud de Aravena.

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De forma similar a Aravena, un capo narco de General Roca, Milton “el Tío” Prado, impulsó un reclamo para que, durante sus salidas de la cárcel federal de su ciudad, le permitan ir a la plaza con sus hijos.

Desde la fiscalía, una vez más, su representante se opuso a la presentación del defensor particular de Prado.

En este caso, el condenado se sumó a las expresiones de su defensor y aseguró que cumpliría con las disposiciones de la justicia.

Un capo narco sin permiso para la plaza

El juez, a su turno, coincidió con la posición firme de la fiscalía y dictaminó “no hacer lugar a la solicitud de egresar del domicilio durante el tiempo de las salidas autorizadas”.

Roca - Colonia - Penal U5 02 El juez ordenó a los responsables de la cárcel federal de Roca que hagan un informe completo sobre lo sucedido. Claudio Espinoza

Otro de los reclamos, polémicos, que se analizó esta semana tuvo como protagonista a un expenitenciario que se encuentra cumpliendo prisión perpetua en la cárcel federal roquense. Se trata de José Walter Quintana, quien impulsó un pedido de salida extraordinaria por el cumpleaños de un nieto. Su defensora hizo una descripción de los traslados hasta Neuquén capital y solicitó que la custodia lo acompañe con ropa de civil.

En sintonía con la posición que adopta en casos similares, la fiscalía se pronunció de manera desfavorable.

Una salida, excepcional, para un condenado a perpetua

Como en otras oportunidades, el juez unipersonal definió las posiciones encontradas y autorizó la salida excepcional de Quintana, quien cumple una condena por el caso donde fue asesinado el interno de la exU9, Argentino Pelozo Iturri. Agregó que, si era posible, la custodia lo acompañe sin sus uniformes habituales.

En tanto, uno de los requerimientos que casi no encuentra oposición entre las partes, tiene relación con las salidas para estudiar. Este último miércoles, por ejemplo, una mujer de Las Lajas que cumple prisión domiciliaria fue autorizada a asistir a una institución de su localidad para cursar una carrera terciaria.