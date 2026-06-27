Un rescatista de Cutral Co viajará a Venezuela para ayudar tras los terremotos

El neuquino se incorporará al operativo internacional que trabaja en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos.

Mientras Venezuela continúa enfrentando las consecuencias de los devastadores terremotos que sacudieron al país, un rescatista de Cutral Co volverá a participar de una misión humanitaria internacional.

Se trata de Luis Zúñiga, quien en los próximos días viajará para sumarse al contingente argentino que trabaja en las zonas más castigadas por el desastre.

El neuquino fue convocado para reforzar las tareas de búsqueda y rescate en La Guaira, una de las regiones con mayor nivel de destrucción tras los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, que dejaron cientos de muertos, miles de heridos y una gran cantidad de personas desaparecidas.

Actualmente, un grupo de 26 integrantes de la Infantería argentina arribó a Caracas para sumarse al operativo.

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Los equipos argentinos fueron destinados a la ciudad de Caraballeda, donde trabajan junto a rescatistas venezolanos y binomios de perros especializados en búsqueda de personas.

Las tareas se desarrollan entre edificios colapsados, viviendas destruidas y estructuras con riesgo de derrumbe, mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes y la asistencia a las familias afectadas.

En ese contexto, la incorporación de profesionales con experiencia en escenarios de desastre resulta fundamental para fortalecer las tareas de rescate.

Luis Zúñiga rescate y búsqueda de personas

Quién es Luis Zúñiga, el rescatista de Cutral Co

Para Luis Zúñiga, esta no será su primera intervención en una emergencia de gran magnitud.

A lo largo de su carrera participó en numerosos operativos de rescate en Neuquén y otras provincias. Entre ellos se destacan el rescate de un criancero accidentado en Cerro Bandera, la recuperación del cuerpo de un vecino que cayó al río Neuquén en Sauzal Bonito y la búsqueda de un menor secuestrado por su padre en Añelo.

También integró el operativo desplegado durante los incendios forestales en Valle Magdalena, donde colaboró en tareas sanitarias, apoyo logístico y combate del fuego.

Además de su trabajo como rescatista, Zúñiga es enfermero y presta servicios en una empresa de emergencias del yacimiento Águila Mora.

Luis Zúñiga rescate y búsqueda de personas

Su formación incluye especializaciones en rescate en montaña, atención prehospitalaria, cartografía con posicionamiento satelital, conducción de vehículos 4x4 y asistencia en escenarios de catástrofe.

A ello se suma una distinción poco habitual: Es el único profesional de la salud argentino certificado como Instructor de Enfermeros Tácticos de Combate por la Fundación Enfermeros Militares de Colombia.

Su compromiso con las tareas de rescate y asistencia fue reconocido en distintas oportunidades por el Concejo Deliberante de Cutral Co.