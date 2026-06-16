El Messi más grande del mundo ya es una realidad: emoción, aplausos y un mensaje para las nuevas generaciones

La estatua más alta de Messi está en Cutral Co y el acto de inauguración fue multitudinario.

La estatua de Lionel Messi en Cutral Có se convirtió en la más grande del mundo.

Con aplausos, emoción y una multitud que se acercó hasta la vera de la Ruta 22, Cutral Co inauguró este martes la estatua de Lionel Messi más alta del planeta. La obra, de 26 metros de altura, se convirtió desde ahora en una nueva postal de la ciudad y en un símbolo que, según coincidieron funcionarios y su creador, busca transmitir valores como el esfuerzo , la perseverancia y la humildad.

Vecinos de Cutral Co, Plaza Huincul y otras localidades de la región participaron del acto, que tuvo como telón de fondo una figura monumental del capitán de la Selección Argentina. La obra, impulsada por el municipio y realizada por el escultor Aldo Beroisa , demandó casi dos años entre la planificación y la ejecución.

El intendente de la localidad, Ramón Rioseco , expresó: "es un orgullo para la Argentina y fundamentalmente para Neuquén . Con nuestras manos trabajadoras hicimos este reconocimiento a una leyenda , alguien que nos representa, no solamente en el deporte, sino en todo lo que significa su cultura, su entorno, su manera de vivir la vida y con la humildad que lo hace.

"Es la persona más importante del mundo de la Argentina que hoy nos representa", sintetizó.

Lionel Messi estatua Cutral Co (16) Claudio Espinoza

Cientos de personas se congregaron en el acto de inauguración del monumento. A medida que la gente iba agrupándose frente a la estatua, el ambiente comenzaba a verse marcado por la arenga y las canciones de cancha.

Cuando la ruta estaba ya tapada de gente, desde la municipalidad repartieron escarapelas, cotillón en los colores de la bandera argentina y vuvuzelas para los más chicos, lo que fue contagiando la fiebre mundialista con cada vez más intensidad.

"Va a ser histórico"

"Entendemos que va a ser histórico. Cada vez que alguien ingrese a la ciudad se va a encontrar con este Messi como un referente", expresó a LMNeuquén la secretaria de Cultura de Cutral Co, Cintia Ferreyra.

La funcionaria sostuvo que la iniciativa busca "visibilizar y mostrarnos a través de un personaje" cuya historia representa la tenacidad y la capacidad de sobreponerse a las dificultades.

Lionel Messi estatua Cutral Co (2) Claudio Espinoza

"Queremos mostrar el resultado del esfuerzo, del compromiso y también de la entrega. Messi se entrega siempre y eso es un ejemplo para todos", señaló.

Un trabajo de casi dos años

La idea comenzó a tomar forma durante 2023 y se concretó definitivamente el año pasado. Las condiciones climáticas y la complejidad del montaje obligaron a sortear diferentes obstáculos.

Ferreyra destacó especialmente el trabajo del escultor Aldo Beroisa, quien llevó adelante el proyecto junto al intendente Ramón Rioseco.

"Aquí tenemos un clima que a veces no nos favorece mucho, pero hoy tenemos este Messi ante nuestros ojos", resumió.

Beroisa, uno de los artistas más reconocidos de la comarca petrolera, reconoció que uno de los principales desafíos fue justamente el contexto económico y las dificultades propias de una obra de semejante magnitud.

Lionel Messi estatua Cutral Co (21) Claudio Espinoza

"El clima y algún que otro personaje fueron parte de los desafíos. Este país atraviesa una debacle económica y así es muy difícil, pero seguimos adelante", sostuvo en diálogo con LMNeuquén.

El escultor explicó que el proceso requirió un año y medio de trabajo intensivo, con un minucioso control de pesos y estructuras para evitar desbalances durante el montaje.

"Lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Soy un agradecido de toda la gente que me acompaña, de los amigos, las empresas, los comerciantes y mi familia", afirmó.

Durante el acto, visiblemente emocionado por la ovación de los presentes, pidió un aplauso especial para el equipo que lo acompañó en la construcción del monumento.

Lionel Messi estatua Cutral Co (12)

Un homenaje al esfuerzo

Para Beroisa, la historia personal de Lionel Messi fue uno de los principales motores de la obra.

"Él tuvo que pasar muchas peripecias desde chico y hasta tuvo que irse del país para tratarse. Hoy es un padre de familia, un deportista y un ejemplo. Es el esfuerzo hecho realidad", destacó.

El escultor también relacionó la figura del capitán argentino con la propia identidad de Cutral Co.

"Los pueblos se hicieron a orillas de un río o de un lago. Nosotros estamos en medio del desierto y, sin embargo, hay verde. Eso requiere mucho sacrificio y mucho cuidado. Esa es la idiosincrasia de nuestro pueblo", expresó.

En esa misma línea, Rioseco remarcó durante el acto que "en este país se respira paz, se respira libertad y se respira trabajo" y reivindicó el esfuerzo de la comunidad.

Lionel Messi estatua Cutral Co (3)

"No tenemos montañas, no tenemos ríos, pero tenemos trabajadores cutralquenses", afirmó.

Un mensaje para los jóvenes

El ministro de Gobierno, Mujeres y Diversidad de Neuquén, Jorge Tobares, consideró que el homenaje tiene un significado que va más allá del deporte.

"Es un mensaje dirigido a los jóvenes. La admiración por Messi tiene que ver con los valores que construyó a lo largo del tiempo", afirmó.

El funcionario recordó que el capitán argentino atravesó años difíciles, cuestionamientos y derrotas antes de alcanzar la gloria con la Selección.

"Muchas veces no fue valorado, pero siempre se volvió a levantar. El mensaje es que los jóvenes tienen que ir detrás de sus sueños, esforzarse y ser perseverantes", señaló.

Lionel Messi estatua Cutral Co (20) Claudio Espinoza

El hombre que no tiene sueños no existe

Una de las frases más aplaudidas de la jornada llegó de boca del propio Beroisa.

"El hombre que no tiene sueños no existe, es amorfo", dijo ante los presentes.

La definición resumió buena parte del espíritu que atravesó el acto: la estatua no busca solamente homenajear al mejor futbolista del mundo, sino recordar que detrás de cada logro hay años de sacrificio.

Porque si algo representa Lionel Messi para millones de argentinos es que el éxito no implica abandonar la humildad ni olvidar de dónde se viene. Y esa es, quizás, la enseñanza que Cutral Co quiso inmortalizar en una figura de 26 metros que desde ahora acompañará a todos los que ingresen a la ciudad.