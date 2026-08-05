La adicción del arquero que le atajó penales a Messi, Neymar y Mbappé: "No estoy dispuesto a luchar"

Wojciech Szczesny e s polaco y se había retirado del fútbol en 2024, luego de una muy buena carrera que incluyó atajarle penales a Lionel Messi, Neymar y Mbappé. Sin embargo, por estos años vive una realidad muy distinta a la que había proyectado. Tras mudarse a Marbella con la idea de disfrutar de una vida alejada de las canchas, una inesperada propuesta del Barcelona modificó por completo su rumbo.

Lo que comenzó como una incorporación de emergencia terminó transformándose en una etapa exitosa, al punto de que recientemente renovó su contrato con el club catalán hasta junio de 2027 .

En una entrevista concedida a The Athletic, el arquero polaco habló sin filtros sobre distintos aspectos de su vida, entre ellos una adicción que nunca intentó esconder: el consumo de tabaco. Lejos de presentarse como un modelo a seguir, aseguró que prefiere mostrarse tal como es.

El tema volvió a instalarse luego de los festejos por la obtención de LaLiga, cuando fue visto recorriendo las calles de Barcelona con un vapeador e incluso repartiendo cigarrillos durante la celebración. Las imágenes generaron un fuerte debate en redes sociales y medios deportivos, aunque el propio Szczesny restó dramatismo a la situación.

Fuerte confesión

"Quizá no sea la actitud más profesional, pero soy así. La gente sabe que tengo una adicción de la que no logro desprenderme. Creo que esa sinceridad también hace que muchos se identifiquen, porque hay futbolistas que conviven con diferentes adicciones, ya sea a la nicotina, al alcohol o al juego", expresó.

El exarquero de Juventus remarcó que conoce perfectamente los riesgos que implica fumar y aclaró que jamás recomendaría ese hábito. Sin embargo, admitió que, por el momento, no tiene intención de iniciar un proceso para dejarlo.

"Es una adicción contra la que ni siquiera estoy dispuesto a pelear. La acepto y aprendí a convivir con ella. Tal vez eso sea lo que la gente percibe como autenticidad", señaló.

Szczesny recordó además que el tema comenzó a hacerse público a partir de fotografías tomadas por paparazzi cuando aún era futbolista del Arsenal. En aquella etapa incluso recibió una sanción económica por fumar. Con el paso del tiempo decidió dejar de ocultarlo y hablar del tema con total naturalidad.

Su particular relación con el tabaco también derivó en una curiosa conexión con los hinchas del Barcelona. Durante uno de los festejos apareció con un gorro que llevaba la inscripción "Fumador", una imagen que dio origen al cántico "Szczesny fumador", entonado por los simpatizantes azulgranas.

"Nunca antes había tenido una canción dedicada por los hinchas, así que ya eso me parece increíble. Lo disfruté mucho. Trato de ser lo más auténtico posible y siento que la gente valora esa forma de ser", comentó entre risas.

Finalmente, el arquero insistió en que su experiencia personal no debe interpretarse como un ejemplo. "Muchos creen que fumo por una foto que se viralizó, pero fui yo quien reconoció públicamente mi adicción. No le aconsejaría a nadie empezar a fumar. Es algo muy malo y todos deberían evitarlo. Es una debilidad que tengo y simplemente aprendí a convivir con ella", afirmó.

Más allá de la polémica, el experimentado guardameta sigue ganándose el reconocimiento de los hinchas del Barcelona, no solo por su rendimiento bajo los tres palos sino también por una personalidad poco habitual entre las grandes figuras del fútbol europeo.

Su presente resulta tan inesperado como especial. Hace apenas unos años estaba convencido de que su carrera había terminado, pero la oportunidad de vestir la camiseta del Barcelona cambió por completo sus planes.

"Cuando me retiré estaba seguro de que no volvería a jugar. Nunca imaginé que después de 2024 aparecería una posibilidad así. Me prometí que, si aceptaba el desafío, iba a comprometerme al cien por ciento. Pasé de ser un futbolista retirado a vivir uno de los mejores momentos de mi carrera, y lo estoy disfrutando como si fuera un hincha más dentro de la cancha", concluyó.